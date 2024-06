Nuove opportunità lavorative con Amazon, come candidarsi

Si cerca personale anche per mansioni tecnico operative

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative nel settore delle spedizioni, il marchio Amazon mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Amazon, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, si cerca personale in diversi ambiti, in particolare per le mansioni tecnico operative: operai, addetti alla movimentazione della merce, alla ricezione dei prodotti, all’imballaggio, allo smistamento e alle spedizioni.

Inoltre, vengono spesso pubblicati annunci per la ricerca di personale più specializzato, come ingegneri, informatici, manager di varie aree e addetti alle risorse umane.

Amazon , i requisiti per lavorare

I requisiti cambiano in base al profilo richiesto. Come anticipato in precedenza, le assunzioni Amazon sono principalmente aperte ai candidati in possesso del diploma, con la richiesta di una laurea per i profili più specializzati. Inoltre, l’azienda offre interessanti opportunità di formazione e lavoro e stage per studenti e neolaureati.

Come candidarsi

Per candidarsi alle selezioni è necessario consultare il portale e andare sulla pagina “Lavora con noi”, disponibile a questo link.

