Opportunità lavorative con Alcott, ecco come presentare la candidatura

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore della moda, il marchio Alcott mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una importante opportunità per gli appassionati.

Alcott, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Addetti alle Vendite

Visual Merchandiser

Responsabili di Negozio

Grafici e Designer di Moda

Marketing e Comunicazione

Specialisti IT e Digitali

Responsabili delle Risorse Umane

Logistica e Supply Chain

Responsabili di Sostenibilità

Alcott, i requisiti per lavorare

Competenze e Qualifiche Specifiche

Passione per la Moda

Capacità di Comunicazione e Spirito di Squadra

Conoscenza delle Lingue Straniere

Esperienza Precedente

Flessibilità e Adattabilità

Capacità di Risolvere i Problemi

Sensibilità alla Sostenibilità

Come candidarsi

È possibile presentare la candidatura tramite la pagina Lavora con Noi”.

