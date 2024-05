Opportunità lavorative con Primark, come presentare la candidatura

Occorre possedere doti commerciali, essere positivi e capaci di lavorare anche in situazioni di stress

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative nel settore della moda il marchio Primark, leader nel settore, mette periodicamente a disposizione l’apertura di diverse posizioni per svariati profili professionali, sia in Italia che all’estero.

Primark, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, in generale il marchio ricerca spesso i seguenti profili:

Addetti alle vendite / commessi;

Allievi Store Manager;

Departement Manager;

Store Manager;

Team Menager;

Visual merchandiser;

Cash office;

Magazzino;

Risorse umane.

Primark, i requisiti per lavorare

I requisiti richiesti sono soggetti a variazioni in base al tipo di candidatura, ma in generale il marchio richiede prima di tutto delle esperienze di base nel settore della moda, ricercando persone che siano in grado di assicurare la miglior esperienza di acquisto ai clienti. Occorre possedere doti commerciali, essere positivi e capaci di lavorare anche in situazioni di stress.

Primark, come candidarsi

Il Gruppo mette a disposizione dei candidati interessati un apposito portale web dedicato al recruiting. Qui è possibile prendere una visione attenta delle posizioni aperte e caricare il curriculum in quella maggiormente desiderata.

