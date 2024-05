Opportunità lavorative con Lego, come candidarsi

Tra i requisiti è richiesta una forte passione e conoscenza dei prodotti

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative in un ambiente creativo e dinamico, Lego, azienda leader nel settore dei giocattoli, mette costantemente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che possono trasformarsi in occasioni entusiasmanti per gli interessati.

Lego, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze, il marchio cerca spesso le seguenti figure:

Progettisti e ingegneri

Marketing e comunicazione

Ricerca e sviluppo

Produzione e logistica

Vendite e distribuzione

Tecnologia dell’informazione

Risorse umane

Lego, i requisiti per lavorare

Conoscenza e passione per i prodotti

Competenze tecniche

Creatività e pensiero innovativo

Capacità di lavoro di squadra

Competenze di problem solving

Competenze comunicative

Conoscenza linguistica

Formazione ed esperienza

Come candidarsi

Per accedere alle opportunità di lavoro è possibile visitare la pagina dedicata alle carriere.

