Opportunità lavorative con Zara: ecco come candidarsi

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative l’azienda Zara, specializzata nel settore dell’abbigliamento, mette costantemente a disposizione delle nuove posizioni nei numerosi punti vendita in tutta Italia.

Zara, i requisiti per lavorare

Il marchio è alla ricerca persone con esperienza nel settore retail, buone capacità comunicative e relazionali, disponibilità a lavorare su turni, flessibilità, attitudine al lavoro di squadra e conoscenza della lingua inglese. Le selezioni sono articolate in diversi step, a partire dalla valutazione di curriculum caricati online. I candidati il cui profilo è ritenuto idoneo rispetto alle figure ricercate vengono, infatti, contattati per un colloquio, che può essere individuale o di gruppo.

Come candidarsi

L’azienda offre diverse opportunità di crescita e sviluppo professionale ai propri dipendenti. La carriera può iniziare come addetto alle vendite e proseguire con ruoli di maggiore responsabilità, come responsabile di negozio o di area. Per candidarsi alle offerte di lavoro proposte da Zara è possibile visitare questa piattaforma e caricare il proprio curriculum.

