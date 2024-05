Opportunità lavorative con Just Eat, i profili ricercati

Si cerca personale motivato per la crescita dell'azienda

Just Eat è alla ricerca di personale motivato per unirsi al team, sostenere la crescita dell’azienda e cogliere al volo le numerose opportunità lavorative messe a disposizione dal marchio.

Just Eat, posizioni e requisiti ricercati

Il marchio è alla costante ricerca di talenti, altamente motivati ed energetici, che contribuiscano attivamente a rivoluzionare il mondo della consegna a domicilio online. Per diventare Rider per esempio occorre essere maggiorenni, possedere uno smartphone con un piano dati attivo e un mezzo proprio per effettuare le consegne. I collaboratori autonomi devono inoltre disporre di uno zaino per consegnare il cibo a domicilio e di una borsa termica.

Il processo di selezione prevede un passaggio obbligato attraverso la piattaforma, dove i candidati interessati a lavorare possono prendere visione delle ricerche in corso e rispondere online agli annunci di interesse, inviando il curriculum vitae.

Come candidarsi

Tramite la sezione web Just Eat Lavoro del portale è possibile accedere alla pagina riservata alle posizioni aperte.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI