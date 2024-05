Opportunità lavorative con Esselunga, come presentare la candidatura

Richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e la capacità di lavorare in team

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative all’interno di supermercati, Esselunga, una delle principali catene del settore, mette costantemente a disposizione nuove posizioni sul tutto il territorio italiano, basti pensare che il marchio vanta oggi oltre 160 punti vendita.

Esselunga, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, di solito i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Allievo Responsabile

Specialista Reparti Freschi Spesa Online

Estetista eb beauty store

Panettiere

SAP IT Finance Project Manager

Farmacista

Consulente alla Vendita

Esselunga, i requisiti per lavorare

I requisiti sono soggetti a variazioni a seconda del ruolo per cui ci si candida, generalmente, per lavorare nei supermercati come addetto vendite o cassiere, è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e capacità di lavorare in team.

Come candidarsi

Per candidarsi è possibile visitare la pagina ufficiale “lavora con noi” e consultare le posizioni aperte.

