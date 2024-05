Nuove opportunità lavorative con Gucci: requisiti e profili ricercati

Le posizioni spaziano dal design allo sviluppo dei prodotti, fino ad arrivare a ruoli chiave nell'ambito del marketing e tanto altro

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore della moda, il noto marchio Gucci mette periodicamente a disposizione delle nuove posizioni che spaziano dal design allo sviluppo dei prodotti, fino ad arrivare a ruoli chiave nell’ambito del marketing e tanto altro.

Gucci, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale il noto marchio cerca costantemente nuovo personale nelle seguenti aree:

Acquisti;

Business Development & Strategy e Comunicazione;

Creative & Design;

Customer Relationship Management;

Direzione Generale;

E – Business / Digital e Facility Management;

Finanza;

Gestione Prodotto;

IT;

Legale;

Manufacturing / Produzione Artigianale;

Marketing;

Merchandising / Acquisti;

Operazioni / Supply Chain e Logistica;

Qualità;

Real Estate;

Responsabilità Sociale e Ambientale;

Retail;

Risorse Umane;

Sales;

Servizio Clienti;

Sicurezza;

Store Planning;

Supporto Amministrativo;

Sviluppo Prodotto e Visual Merchandising.

Gucci, i requisiti per lavorare

Una formazione educativa appropriata correlata alla posizione desiderata (ad esempio, laurea o diploma in un campo pertinente).

Esperienza lavorativa correlata nel settore della moda o in altre industrie pertinenti, a seconda della posizione.

Competenze specifiche richieste per il ruolo, come conoscenze tecniche, abilità comunicative, capacità di problem-solving, etc.

Conoscenza delle lingue straniere, soprattutto l’inglese, può essere richiesta in alcuni ruoli.

Capacità di lavorare in team, adattarsi a un ambiente dinamico e multitasking.

Passione per la moda, l’innovazione e l’attenzione ai dettagli, che sono valori chiave di Gucci.

Gucci, come candidarsi

Tutti coloro che desiderano candidarsi possono visitare il sito ufficiale, andando nella sezione “Lavora con noi” o “Carriere”.

