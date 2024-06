Opportunità lavorative con Progroup, ecco come presentare la candidatura

Offerte stimolanti che potrebbero rappresentare la svolta per gli interessati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore della carta e dell’industria degli imballaggi, Progroup mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare la svolta per gli interessati.

Progroup, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Operatori di macchine;

Manutentori meccanici ed elettrici;

Responsabili di turno;

Carrellisti.

Come candidarsi

Coloro che sono interessati alle assunzioni, possono visitare il sito ufficiale andare direttamente alla pagina dedicata alle offerte di lavoro.

