Opportunità lavorative con Kelly Services: come presentare la candidatura

Numerose occasioni per gli interessati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore dei servizi alle imprese, la multinazionale Kelly Services mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare la svolta per gli interessati.

Kelly Services, profili e requisiti ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Recruiter;

Senior Recruiter;

Recruiter Manager;

Recruiting Supervisor;

Talent sourcer;

Sales Consultant;

Senior Sales Consultant.

Kelly Service, i requisiti per lavorare

Conoscenza del settore della ricerca e selezione del personale;

Capacità ed esperienza di sviluppo del business;

Forte motivazione e voglia di fare bene;

Predisposizione a lavorare in team;

Stimolati a lavorare con obiettivi sfidanti.

Kelly Service, come candidarsi

Coloro i quali, sono interessati alle offerte di lavoro possono visitare la pagina lavora con noi.

