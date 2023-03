Conclusa la fase regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze 2023

A vincere la selezione è stato il giovane Lorenzo Guttà della classe III del Liceo “Galileo Galilei” di Catania

Oggi 17 Marzo 35 studenti provenienti da Scuole di tutta la Sicilia si sono sfidati presso l’Istituto per la Ricerca e l’innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IRIB) per partecipare alla finale di Napoli, che decreterà il finalista italiano per la fase internazionale che quest’anno si terrà a Washington i primi di agosto. A vincere la selezione è stato il giovane Lorenzo Guttà della classe III del Liceo “Galileo Galilei” di Catania che ha avuto la meglio nella terza prova delle risposte dirette sugli altri finalisti: Francesco Pieracciani e Noemi Fazio, entrambi del “Galilei” di Catania, Giuliana Mangano del “Leonardo” di Giarre e Giorgio Galanti del Liceo Scientifico “Cannizzaro” di Palermo.

Le Olimpiadi delle Neuroscienze

“Le Olimpiadi delle Neuroscienze” ha dichiarato durante la cerimonia di apertura la coordinatrice regionale della competizione, nonché Dirigente di Ricerca del CNR IRIB di Catania Prof.ssa Maria Vincenza Catania “rappresentano la selezione italiana della International Brain Bee, una prestigiosa competizione internazionale che mette alla prova studenti delle scuole superiori su argomenti quali: l’intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, l’invecchiamento, la plasticità neurale, il sonno, le malattie del sistema nervoso. E’ fondamentale accrescere fra i giovani l’interesse per lo studio della struttura e del funzionamento del cervello umano, attrarre giovani talenti alla ricerca nei settori delle Neuroscienze sperimentali e cliniche, e preparare i neuroscienziati del futuro che avranno importanti sfide da affrontare, prima tra tutte la cura di malattie devastanti quali quelle degenerative e infiammatorie del Sistema Nervoso come la Sclerosi multipla e la malattia di Alzheimer, di Parkinson o la Sclerosi Laterale Amiotrofica”.

L’intervento del Prof. Parano

“Stimolare i giovani alla scelta di carriere nell’ambito della ricerca scientifica” ha riferito il Prof. Enrico Parano, Pediatra e Responsabile del CNR IRIB di Catania “e arginare il fenomeno della fuga dei cervelli, oltre alle ricadute concrete sulla salute e sulla qualità della vita, ha effetti positivi a vantaggio del tessuto sociale, culturale ed economico del nostro Paese”.

Presenti Monica Luca e la professoressa Copani

A tutti gli studenti che partecipano alle Olimpiadi delle Neuroscienze e ai loro insegnanti va il merito di affrontare argomenti che non fanno parte del regolare programma di studi, a dimostrazione di un grande interesse per le neuroscienze. La giornata è stata arricchita da un intervento della Dott.ssa Monica Luca, Presidente della Confindustria Catania Imprenditoria Femminile e dalle relazioni della Prof.ssa Agata Copani dell’Ateneo catanese che ha parlato di degenerazione neuronale nella malattia di Alzheimer e della Dott.ssa Maria Guglielmino che ha presentato le attività didattiche della Scuola Superiore di Catania.

I campionati italiani sono promossi dalla Società Italiana di Neuroscienze, la società scientifica dedicata allo studio del cervello e delle sue patologie, e sono articolati in fasi regionali. La competizione siciliana, organizzata dal personale del CNR IRIB sede di Catania è stata patrocinata dalla Scuola Superiore di Catania e da Confindustria Catania Imprenditoria Femminile con il contributo dalla Azienda Sole-Parmalat.