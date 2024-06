Concorsi Azienda Zero, oltre 60 posti: ecco le posizioni aperte e come partecipare

Posti per assistente sanitario, collaboratore tecnico informatico e geometra: ecco i requisiti per partecipare.

Concorsi Azienda Zero: disponibili diversi posti (più di 60) con più posizioni aperte, da quella di assistente sanitario a quelle di collaboratori e assistenti tecnici.

Ecco gli ultimi bandi pubblicati dall’azienda, i requisiti e le modalità di partecipazione.

Concorsi Azienda Zero, i posti e le posizioni aperte (giugno 2024)

L’Azienda Zero ha avviato – nel mese di giugno 2024 – le selezioni pubbliche per ricoprire le seguenti posizioni:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 41 posti di assistente sanitario (scadenza 20 giugno 2024).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 13 posti di collaboratore tecnico professionale – informatico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato (scadenza 4 luglio 2024).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 9 posti di assistente tecnico nella professionalità di geometra, area degli assistenti, a tempo pieno e indeterminato (scadenza 4 luglio 2024).

Requisiti

Ecco i requisiti specifici per partecipare a questi tre concorsi dell’Azienda Zero.

Assistente sanitario

Laurea appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4) di cui al D.M. n. 270/2004, abilitante all’esercizio della professione di Assistente Sanitario, o titolo equiparato o equipollente;

iscrizione al relativo albo professionale (o a uno corrispondente negli Stati Ue).

Collaboratore tecnico – informatico

laurea professionalizzante abilitante all’esercizio della professione di perito industriale laureato nel settore di specializzazione “informatica”, appartenente alla classe di laurea “L-P03 Professioni tecniche industriali e dell’informazione”.

o, in alternativa: laurea in L-08 (Ingegneria dell’Informazione), L-30 (Scienze e tecnologie fisiche), L-31 Scienze e tecnologie informatiche o L-35 Scienze Matematiche;

o titoli equipollenti o equiparati alle suddette classi di laurea.

Ancora, in alternativa, sono ammesse per partecipare a questo concorso di Azienda Zero anche le seguenti lauree magistrali: LM-17 Fisica, LM-18 Informatica, LM-32 Ingegneria Informatica, LM-40 Matematica, LM-66 Sicurezza Informatica ed eventuali titoli equiparati/equipollenti.

Geometra

Per partecipare al concorso dell’Azienda Zero per aspiranti assistenti – geometra, serve uno dei seguenti titoli:

diploma quinquennale di istruzione secondaria tecnica nell’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” afferente al settore tecnologico (con l’esclusione dell’articolazione “geotecnico”);

diploma quinquennale di istruzione secondaria tecnica nell’indirizzo “Geometra”;

laurea professionalizzante abilitante all’esercizio della professione di geometra laureato appartenente alla classe L-P01 Professioni Tecniche per l’edilizia e il territorio.

laurea in una delle seguenti classi: L-7 Ingegneria civile e ambientale, L-17 Scienze dell’Architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia.

Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-3 Architettura del Paesaggio, LM-34 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LM-23 Ingegneria Civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.

Titoli equiparati o equipollenti.

Come partecipare

Per partecipare a uno di concorsi dell’Azienda Zero per una delle posizioni aperte, l’aspirante candidato deve inviare domanda – entro i tempi previsti – collegandosi alla piattaforma online disponibile all’indirizzo “https://azeroveneto.concorsismart.it”.

Immagine di repertorio