Lavoro, concorso pubblico per entrare in Azienda Zero: i profili ricercati

Al via il concorso pubblico, per titoli ed esami, per ventisei posti di dirigente medico: ecco come inoltrare domanda

Si rende noto che e’ stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per ventisei posti di dirigente medico – disciplina cardiologia – Area medica e delle specialita’ mediche – ruolo sanitario – profilo professionale dirigente medico, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo. Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole Aziende del S.S.R. della Regione del Veneto:

I posti messi a disposizione da Azienda Zero



Azienda Ulss n. 1 Dolomiti – tre posti;

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – un posto;

Azienda Ulss n. 3 Serenissima – sette posti;

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale – tre posti;

Azienda Ulss n. 5 Polesana – un posto;

Azienda Ulss n. 6 Euganea – cinque posti;

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – quattro posti;

Azienda Ulss n. 8 Berica – un posto;

Azienda Ospedale-Universita’ Padova – un posto

Entro quando inviare le domande



Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle ore 18,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalita’ di partecipazione al concorso, e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto – sezione concorsi del

29 marzo 2024. E’ possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero – tel. 049.8778126 – 8191 – 8312 8170 – 8324 – 8439 – 8314 – 8175 – 8437 – 8115 – 8231 – 8442 il lunedi’ ed il giovedi’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

