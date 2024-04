Concorso Comune Piombino, 31 posti per Agenti di Polizia Municipale: ecco come candidarsi

Per partecipare occorre il diploma ed è necessario inviare la domanda entro il 16 Aprile 2024

Aperta una nuova a selezione pubblica per esami, finalizzata alla copertura di 31 posti a tempo pieno e determinato nel ruolo di Istruttori con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale. Questa opportunità è offerta dai Comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Suvereto, Castagneto Carducci e Bibbona, che collaborano per selezionare candidati qualificati desiderosi di contribuire al benessere e alla sicurezza delle loro comunità. Per partecipare occorre il diploma ed è necessario inviare la domanda entro il 16 Aprile 2024.

Concorso Comune Piombino, come sono suddivisi i posti

Campiglia Marittima:

data di presunta assunzione: 15/05/2024: 1 unità, Durata del contratto: 4 mesi

01/06/2024: 1 unità, durata del contratto: 4 mesi

01/07/2024: 2 unità, durata del contratto: 4 mesi

01/08/2024: 1 unità, durata del contratto: 4 mesi

Piombino:

Data presunta di assunzione: 01/06/2024, 8 unità, Durata del contratto: 4 mesi

San Vincenzo:

Data presunta di assunzione:01/05/2024: 4 unità, durata del contratto: 4 mesi;

01/06/2024: 4 unità, durata del contratto: 4 mesi.

Suvereto

Data presunta di assunzione: 17/06/2024, 1 unità, durata del contratto: 3 mesi.

Bibbona

Data presunta di assunzione: 15/06/2024, 4 unità, Durata del contratto: 3 mesi e mezzo.

Castagneto Carducci

Data presunta di assunzione: 01/06/2024, 5 unità, Durata del contratto: 4 mesi

Concorso Comune Piombino, come si articola

La selezione consisterà in una sola prova a contenuto teorico-pratico ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire. In particolare, la prova consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle materie d’esame.

Come inoltrare la domanda e dove scaricare il bando

La domanda va inoltrata attraverso il seguente portale. Per accedere serve lo SPID.