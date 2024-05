Concorsi nella PA, 41 posti nell’Area dipendenti Amministrativi per la Regione Emilia Romagna: il bando

Profili aperti sia per diplomati che per laureati: ecco i requisiti e tutte le informazioni sul nuovo bando per lavorare nella PA.

Concorsi Regione Emilia Romagna 2024: avviati quattro bandi per un totale di 41 posti per l’area degli assistenti amministrativi e dei funzionari.

Ecco i bandi attivi e in scadenza a giugno 2024, i requisiti per partecipare e le istruzioni per fare domanda.

Concorsi Regione Emilia Romagna 2024, bandi per 41 posti

La Regione Emilia Romagna è alla ricerca di 41 unità totali da inserire nelle aree “funzionari ed elevata qualificazione” e “area istruttori”. Sono tutti posti a tempo pieno e indeterminato, che verranno assegnati dopo una selezione pubblica per esami.

Concorsi Regione Emilia Romagna 2024, profili ricercati

In particolare, i Concorsi della Regione Emilia Romagna 2024 per i settori Amministrativi prevedono l’assegnazione di 41 posti così suddivisi:

Specialista amministrativo contabile : 14 posti;

: 14 posti; Specialista giuridico amministrativo : 6 posti;

: 6 posti; Assistente amministrativo contabile : 18 posti;

: 18 posti; Assistente di segreteria: 3 posti.

Requisiti

Specialista amministrativo contabile

aver conseguito un Diploma di Laurea di Primo Livello (triennale), a Ciclo Unico o una Laurea di Vecchio Ordinamento, o ancora titolo equipollente.

Specialista giuridico amministrativo

aver conseguito un Diploma di Laurea di Primo Livello (triennale), a Ciclo Unico oppure una Laurea di Vecchio Ordinamento, o ancora titolo equipollente.

Assistente amministrativo contabile

aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità). Nella domanda di candidatura dovrà essere selezionata la tipologia del percorso (liceale, tecnico, professionale, magistrale, artistico) e specificato il titolo conseguito.

Concorsi Regione Emilia Romagna – requisiti per assistente di segreteria

aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità). Nella domanda di candidatura dovrà essere selezionata la tipologia del percorso (liceale, tecnico, professionale, magistrale, artistico) e specificato il titolo conseguito.

Valgono per tutti i profili amministrativi selezionati dai concorsi della Regione Emilia Romagna i normali requisiti per l’accesso ai concorsi pubblici e al lavoro con la pubblica amministrazione (idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali per reati contro la PA, non essere stato licenziato da un impiego nella pubblica amministrazione per motivi disciplinari).

Come partecipare e quando fare domanda

I candidati ai concorsi della Regione Emilia Romagna dovranno compilare la domanda di candidatura tramite il “Portale del Reclutamento InPA”, raggiungibile al link https://www.inPA.gov.it/, entro e non oltre le ore 13 del 19 giugno 2024.

Specialista amministrativo contabile

prova preselettiva a distanza da svolgersi il 17 luglio 2024;

prova scritta a distanza da svolgersi il 27 settembre 2024 ore 9:00;

prova orale in presenza.

Specialista giuridico amministrativo

prova preselettiva a distanza da svolgersi il 18 luglio 2024;

prova scritta a distanza da svolgersi il 27 settembre 2024 ore 14:00;

prova orale in presenza.

Assistente amministrativo contabile

prova preselettiva a distanza prevista il 17 luglio 2024:

prova scritta a distanza il 26 settembre 2024 ore 14:00;

prova orale in presenza.

Assistente di segreteria

prova preselettiva a distanza da svolgersi il 16 luglio 2024:

prova scritta a distanza il 26 settembre 2024 ore 9:00;

una prova orale in presenza.

I bandi

Di seguito i link per accedere ai singoli bandi di concorso della Regione Emilia Romagna per maggio-giugno 2024. I bandi riportano, oltre alla lista di requisiti e delle mansioni da svolgere per i singoli profili: date e modalità delle prove, materie da studiare, stipendi e trattamento economico previsto per ciascun profilo, cause di esclusione, modalità di assunzione e tante altre informazioni per gli aspiranti candidati.

Specialista amministrativo contabile

Leggi il bando per Specialista amministrativo contabile

Specialista giuridico amministrativo

Leggi il bando per Specialista giuridico amministrativo

Assistente amministrativo contabile

Leggi il bando per Assistente amministrativo contabile

Assistente di segreteria

Leggi il bando per assistente di segreteria

