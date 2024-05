Concorso Asmel 2024, arriva il maxi avviso: bando, requisiti, come partecipare

Opportunità di lavorare nel settore pubblico, posti in tutta Italia: ecco i 37 profili ricercati.

Concorso Asmel 2024, arriva il maxi bando / avviso per la selezione pubblica per la formazione e aggiornamento degli elenchi di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato per diversi profili nei Comuni e negli Enti locali.

Posti disponibili compresi in diverse parti d’Italia, Sicilia compresa. Si tratta di un’occasione molto importante per chi desidera entrare nel settore pubblico.

Maxi concorso Asmel 2024, bando e posti

Il bando prevede la formazione di nuovi elenchi e l’aggiornamento di liste di idonei nello specifico nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. L’Ente di riferimento è il Comune di Carignano.

Concorso Asmel 2024, i profili ricercati

Di seguito l’elenco dei 37 profili ricercati nell’ambito del maxi concorso Asmel 2024:

AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (ex. Cat. B)

Collaboratore tecnico manutentivo – Falegname Collaboratore tecnico manutentivo – Idraulico Collaboratore tecnico manutentivo – Muratore Collaboratore tecnico manutentivo – Elettricista Collaboratore tecnico manutentivo – Giardiniere Autista scuolabus Collaboratore amministrativo Messo notificatore

Nuovi Elenchi Ausiliari Del Traffico Collaboratore Tecnico – Amministrativo Collaboratore Amministrativo Contabile Collaboratore Tecnico – Manutentivo

AREA DEGLI ISTRUTTORI (ex. Cat. C) Istruttore amministrativo Istruttore Amministrativo – Contabile Istruttore Contabile Istruttore di Vigilanza Istruttore Tecnico (Geometra) Istruttore Informatico Istruttore turistico Istruttore comunicazione

Nuovi Elenchi Istruttore Tecnico in Materie Agrarie

AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex. Cat. D) Funzionario Amministrativo Funzionario amministrativo e contabile Funzionario contabile Funzionario area vigilanza Funzionario informatico Funzionario rendicontazione Funzionario comunicazione e gestione eventi Funzionario – Assistente sociale Funzionario Tecnico Funzionario Psicologo Funzionario Agronomo Funzionario Tecnico – Ingegnere ambientale Funzionario Avvocato Funzionario Farmacista

Nuovi Elenchi Ingegnere Civile Educatore Asilo Nido

Requisiti

Per partecipare al concorso Asmel 2024 i candidati devono possedere questi requisiti:

Cittadinanza italiana o equiparata;

Età compresa tra i 18 anni e l’età prevista per il collocamento a riposo;

Idoneità fisica all’impiego;

Posizione regolare con gli obblighi di leva (dove e se previsti);

Possesso del titolo di studio previsto (in alcuni casi basta l’obbligo scolastico più un attestato professionali, in altri serve il diploma e in altri ancora la laurea triennale o magistrale, in base al profilo scelto).

LEGGI LA TABELLA CON I TITOLI DI STUDIO RICHIESTI

Come partecipare

La domanda di partecipazione al maxi bando / avviso Asmel 2024 si presenta esclusivamente online, attraverso la piattaforma digitale raggiungibile dal sito www.asmelab.it.

Concorso Asmel 2024, quando fare domanda

Si potrà fare domanda dal 10 giugno 2024 (ore 12) al 25 giugno 2024 (ore 12).

Le prove previste

Il concorso Asmel 2024 prevede:

Prova scritta: a distanza attraverso un quiz multidisciplinare con 60 domande a risposta multipla, 30 su materie specifiche, 25 su materie comuni e 5 domande situazionali per la verifica delle competenze di inglese e informatica.

Queste le materie comuni: Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione europea, Nozioni di diritto penale/Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese, Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy.

