Concorso Asmel 2024, prorogata la scadenza al 10 luglio: tutte le novità

È stata prorogata la scadenza del Concorso ASMEL 2024 per la selezione unica di tutti i 37 elenchi di idonei. Inizialmente fissata per il 25 giugno 2024, il termine per l’invio delle domande è stato posticipato al giorno 10 luglio 2024. Nei prossimi paragrafi rendiamo disponibile l’avviso ufficiale che annuncia la proroga della scadenza del concorso indetto da ASMEL. La domanda di partecipazione al concorso ASMEL 2024 deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, attraverso la piattaforma digitale raggiungibile a questa pagina.

I motivi del rinvio

L’associazione ha infatti pubblicato l’avviso relativo alla proroga della scadenza del Concorso ASMEL 2024 per formazione e aggiornamento degli elenchi di idonei da cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di diversi profili professionali, in tutta Italia. La scadenza del termine per inviare le domande di partecipazione slitta quindi dal 25 giugno al 10 luglio 2024 (ore 12.00). Di conseguenza gli aspiranti candidati hanno tempo fino al giorno 10 luglio 2024 per presentare le istanze di ammissione al concorso.

Di seguito rendiamo disponibile l’avviso:

AVVISO (Pdf 116 Kb) Proroga scadenza Concorso ASMEL 2024.

La necessità della proroga della scadenza del bando è giunta a seguito della richiesta del Consiglio dei Periti Agrari laureati che ha disposto l’integrazione dei requisiti di accesso relativi al profilo Funzionario Agronomo. La proroga non comporta pregiudizio ai candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione e quindi è confermata la validità delle domande presentate entro la data di pubblicazione di modifica del bando.

Come inviare domanda

Le istanze possono essere trasmesse fino al 10 luglio 2024 alle ore 12.00. Asmel ha reso disponibile la guida alla domanda che spiega tutti i passaggi. Ai fini della partecipazione alla procedura, i candidati devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale e anche lo SPID, necessario per potersi registrare nella piattaforma. In fase di invio della domanda verrà trasmesso all'indirizzo PEC del concorrente un codice da inserire nell'apposito campo. È pertanto consigliato avere accesso immediato alla propria casella PEC, in quanto il codice di verifica PEC ha una durata di 30 minuti. La domanda di partecipazione al concorso ASMEL 2024 deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, attraverso la piattaforma digitale raggiungibile a questa pagina.

Ai fini della partecipazione alla procedura, i candidati devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale e anche lo SPID, necessario per potersi registrare nella piattaforma.

In fase di invio della domanda verrà trasmesso all’indirizzo PEC del concorrente un codice da inserire nell’apposito campo. È pertanto consigliato avere accesso immediato alla propria casella PEC, in quanto il codice di verifica PEC ha una durata di 30 minuti.

