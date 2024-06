Guida al Concorso Asmel 2024: cosa studiare e come funzionano le assunzioni al Comune

Tutto ciò che c'è da sapere sul concorso per lavorare per i Comuni e gli Enti locali: dalla domanda di partecipazione a cosa succede dopo la prova.

Come funzionano le assunzioni Asmel per lavorare al Comune? Se lo chiedono in tanti dopo il maxi avviso che annunciava il concorso per la creazione di elenchi di idonei in grado di ottenere assunzioni potenziali nei Comuni Asmel, 325 in tutta Italia (Sicilia compresa).

Ecco una guida al concorso, con le informazioni sulle prove da superare e il funzionamento delle assunzioni previste dai Comuni aderenti.

Concorso Asmel, come funzionano le assunzioni nei Comuni

La selezione pubblica servirà alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato per diversi profili nei Comuni e negli Enti locali aderenti all’Asmel. La scadenza è stata recentemente prorogata e ci sarà tempo per fare domanda – attraverso la piattaforma digitale raggiungibile dal sito www.asmelab.it – fino alle ore 12 del 10 luglio 2024.

Dopo la prova selettiva, un quiz multidisciplinare da 60 quesiti che si svolgerà da remoto, i candidati idonei (con un punteggio minimo di 7/10) vengono inseriti in un apposito elenco messo a disposizione dei Comuni. Gli elenchi, per l’esattezza, sono 37, tanti quanti sono i profili richiesti.

Una volta pubblicati gli elenchi degli idonei, i Comuni aderenti al concorso Asmel potranno indire delle procedure di interpello per le assunzioni in diversi profili. Ciascun candidato idoneo che rientra nell’elenco di riferimento riceverà una PEC con i dettagli della selezione e potrà decidere se partecipare. Chi partecipa all’interpello deve poi affrontare una prova semplificata finalizzata all’assunzione nell’Ente.

Quanto dura l’iscrizione negli elenchi idonei per le assunzioni Asmel: come funziona la graduatoria

La graduatoria di idonei è attiva per tre anni. Si viene cancellati, in genere, solo se si viene assunti tramite interpello o per assunzione da procedura concorsuale diversa.

Comuni aderenti alle assunzioni da concorso Asmel

Per quanto riguarda l’elenco dei Comuni aderenti al concorso Asmel 2024, non esiste un elenco completo dei territori che assumeranno nel 2024 ma mettiamo di seguito la lista dei Comuni / Enti locali sottoscrittori dell’Accordo aggregato dell’Associazione:

Acquaviva d’Isernia (IS), Agna (PD), Agnone (IS), Ailano (CE), Alatri (FR), Albanella (SA), Alberobello (BA), Albiate (MB), Alcara li Fusi (ME), Ales (OR), Alfedena (AQ), Alì Terme (ME), Alife (CE), Alimena (PA), Alliste (LE), Alonte (VI), Altavilla Silentina (SA), Altino (CH), Amaroni (CZ), Ambito Territoriale n.11 – Comune di Portici (NA), Amorosi (BN), Anacapri (NA), Andora (SV), Antillo (ME), Aprigliano (CS), Aquilonia (AV), Arbus (SU), Arcola (SP), Arcole (VR), Ardauli (OR), Ardea (RM), Arese (MI), Ariano Irpino (AV), Arienzo (CE), Arpaise (BN), Ascea (SA), Assago (MI), Atripalda (AV), Atzara (NU), Augusta (SR), Auletta (SA), Avella (AV), Avigliano (PZ), Azienda Speciale Consortile Agorà S10 (SA), Azienda Speciale Sarno Servizi Integrati (SA), Bacoli (NA), Bagnoli Del Trigno (IS), Baiano (AV), Ballao (CA), Banari (SS), Banzi (PZ), Baranello (CB), Barano d’Ischia (NA), Baratili San Pietro (OR), Baressa (OR), Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Barile (PZ), Baselice (BN), Battipaglia (SA), Baunei (NU), Belcastro (CZ), Bellizzi (SA), Bellona (CE), Bernalda (MT), Besano (VA), Biancavilla (CT), Biandrate (NO), Biandronno (VA), Biccari (FG), Bidonì (OR), Biella (BI), Bisaccia (AV), Bitonto (BA), Blufi (PA), Bojano (CB), Bonarcado (OR), Bonea (BN), Borgiallo (TO), Borghetto di Borbera (AL), Borgomanero (NO), Borgo Ticino (NO), Bortigali (NU), Bosa (OR), Bova Marina (RC), Bovino (FG), Brandizzo (TO), Breganze (VI), Brolo (ME), Buccino (SA), Buggerru (Sud Sardegna), Buglio in Monte (SO), Buguggiate (VA), Buonvicino (CS), Burolo (TO), Buseto Palizzolo (TP), Bussi Sul Tirino (PE), Busso (CB), Cabras (OR), Caianello (CE), Caggiano (SA), Calabritto (AV), Calitri (AV), Calopezzati (CS), Caltabellotta (AG), Caltavuturo (PA), Calvanico (SA), Calvi (BN), Calvizzano (NA), Camaiore (LU), Camerota (SA), Campo Calabro (RC), Campobasso (CB), Campodipietra (CB), Campolieto (CB), Campomaggiore (PZ), Campomarino (CB), Campomorone (GE), Camporeale (PA), Camposano (NA), Canale Monterano (RM), Cancello ed Arnone (CE), Cantalupo Nel Sannio (IS), Capistrano (VV), Capizzi (ME), Capodrise (CE), Caposele (AV), Capri (NA), Capua (CE), Carassai (AP), Carbonara Di Nola (NA), Cardano al Campo (VA), Cardeto (RC), Carfizzi (KR), Carife (AV), Carignano (TO), Carinaro (CE), Carloforte (SUD SARDEGNA), Carnago (VA), Casacalenda (CB), Casagiove (CE), Casalanguida (CH), Casalbuono (SA), Casamassima (BA), Casaletto Spartano (SA), Casali del Manco (CS), Casalino (NO), Casalvecchio Di Puglia (FG), Casapulla (CE), Casavatore (NA), Caselle in Pittari (SA), Casola Di Napoli (NA), Casoria (NA), Cassano All’Ionio (CS), Castagnaro (VR), Cassano delle Murge (BA), Cassinetta Di Lugagnano (MI), Castelbellino (AN), Castelbottaccio (CB), Castel di Lucio (ME), Castel di Sangro (AQ), Castel San Vincenzo (IS), Castelcivita (SA), Castelluccio Inferiore (PZ), Castelluccio Superiore (PZ), Castellana Sicula (PA), Castelmauro (CB), Castelnuovo di Farfa (RI), Castelnuovo Magra (SP), Castenedolo (BS), Castiraga Vidardo (LO), Castiglione del Genovesi (SA), Castiglione Messer Raimondo (TE), Castione Andevenno (SO), Cavallino (LE), Centrache (CZ), Centuripe (EN), Ceppaloni (BN), Cercola (NA), Cercemaggiore (CP), Cercepiccola(CB), Cerea (VR), Celle Di Bulgheria (SA), Ceresole Alba (CN), Cerro al Volturno (IS), Certaldo (FI), Cervara Di Roma (RM), Cesinali (AV), Cessaniti (VV), Chianocco (TO), Chignolo d’Isola (BG), Chignolo Po (PV), Chiusano di San Domenico (AV), Cicagna (GE), Cicala (CZ), Cigliano (VC), Cigognola (PV), Cimitile (NA), Ciorlano (CE), Cirã² Marina (KR), Cittanova (RC), Coggiola (BI), Calangianus (SS), Configni (RI), Collecorvino (PE), Colledimezzo (CH), Colleretto Giacosa (TO), Colletorto (CB), Colli a Volturno (IS), Colliano (SA), Colonna (RM), Comiziano (NA), Comunità Montana Alburni (SA), Comunità Montana Tanagro Alto E Medio Sele (SA), Comunità Montana Terminio Cervialto (AV), Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai (NU), Conca Dei Marini (SA), Conca della Campania (CE), Consorzio Chierese per i servizi (TO), Consorzio di Area Vasta Covar 14 (TO), Contrada (AV), Controne (SA), Conflenti (CZ), Contursi Terme (SA), Conza della Campania (AV), Cocquio-Trevisago (VA), Cortale (CZ), Costabissara (VI), Crespino (RO), Cuceglio (TO), Cumiana (TO), Curina (CZ), Curti (CE), Cutro (KR), Diamante (CS), Dogliani (CN), Domanico (CS), Domicella (AV), Dragoni (CE), Duronia (CB), Elice (PE), Dusino San Michele (AT), Escalaplano (CA), Fabriano (AN), Faeto (FG), Fagnano Olona (VA), Falerna (CZ), Fara San Martino (CH), Farindola (PE), Favale di Malvaro (GE), Ferrandina (MT), Filignano (IS), Flumeri (AV), Foggia (FG), Foglianise (BN), Foglizzo (TO), Foiano Di Val Fortore (BN), Folgaria (TN), Fonni (NU), Forino (AV), Forlì del Sannio (IS), Formello (RM), Francavilla Marittima (CS), Francofonte (SR), Frattaminore (NA), Futani (SA), Gambatesa (CB), Gardone Riviera (BS), Gattinara (VC), Gavoi (NU), Gela (CL), Gerace (RC), Geraci Siculo (PA), Gergei (SUD SARDEGNA), Gerola Alta (SO), Gesico (SU), Giardini-Naxos (ME), Giave (SS), Giffoni Sei Casali (SA), Giffoni Valle Piana (SA), Ginosa (TA), Gioia dei Marsi (AQ), Gioia Sannitica (BN), Giugliano In Campania (NA), Giulianova (TO), Gonnesa (Sud Sardegna), Gornate Olona (VA), Graffignana (LO), Grazzanise (CE), Greci (AV), Grottaglie (TA), Guamaggiore (SU), Guardia de Lombardi (AV), Guardiaregia (CB), Guardia Sanframondi (BN), Guglionesi (CB), Ilbono (NU), Iglesias (CA), Inzago (MI), Irsina (MT), Isca Sullo Ionio (CZ), Ispani (SA), Isili (SU), Isola del Giglio (GR), Isola di Capo Rizzuto (KR), Jerago con Orago (VA), Joppolo (VV), Lacedonia (AV), Laerru (SS), Laganadi (RC), Lago (CS), Lagonegro (PZ), Lamezia Terme (CZ), Lanusei (NU), Las Plassas (SU), Lattarico (CS), Lavello (PZ), Laviano (SA), Lettomanoppello (PE), Licodia Eubea (CT), Limina (ME), Limosano (CB), Lioni (AV), Locorotondo (BA), Lodè (NU), Lombriasco (TO), Longobardi (CS), Lotzorai (NU), Lozza (VA), Lucca Sicula (AG), Lucito (CB), Lugo Di Vicenza (VI), Luogosanto (SS), Madesimo (SO), Mafalda (CB), Magisano (CZ), Magliano Sabina (RI), Magliano Vetere (SA), Magnago (MI), Mandanici (ME), Mondragone (CE), Manerba del Garda (BS), Manocalzati (AV), Manziana (RM), Marano Marchesato (CS), Marcianise (CE), Marianopoli (CL), Marglianella (NA), Marostica (VI), Massarosa (LU), Matrice (CB), Mazzarrone (CT), Melfi (PZ), Melilli (SR), Melissano (LE), Melizzano (BN), Mentana (RM), Mercogliano (AV), Mesagne (BR), Mezzomerico (NO), Mignano Monte Lungo (CE), Mileto (VV), Mineo (CT), Minori (SA), Mirabella Eclano (AV), Mirto (ME), Misinto (MB), Mistretta (ME), Moconesi (GE), Modolo (OR), Mogorella (OR), Molise (CB), Monacilioni (CB), Monastir (CA), Montafia (AT), Montenero Val Cocchiara (IS), Monteleone Di Puglia (FG), Montefalcone Di Val Fortore (BN), Montaguto (AV), Monte Di Procida (NA), Monte Giberto (FM), Montecchia Di Crosara (VR), Montecilfone (CB), Montecorice (SA), Montecorvino Pugliano (SA), Monteforte Cilento (SA), Montefranco (TR), Montefredane (AV), Montelapiano (CH), Monteleone di Spoleto (PG), Monteleone Sabino (RI), Montella (AV), Montelparo (FM), Montenero Di Bisaccia (CB), Monterosso Almo (RG), Monterotondo (RM), Montesarchio (BN), Monterenzio (BO), Monteverde (AV), Morbegno (SO), Moretta (CN), Morra De Sanctis (AV), Motta Visconti (MI), Mugnano del Cardinale (AV), Musei (Sud Sardegna), Ne (GE), Neirone (GE), Nemi (RM), Nemoli (PZ), Neoneli (OR), Nicolosi (CT), Nicosia (EN), Nicotera (VV), Niscemi (CL), Noragugume (NU), Nughedu Santa Vittoria (OR), Nusco (AV), Nurachi (OR), Nuragus (SU), Nurallao (CA), Ofena (AQ), Oggiono (LE), Oleggio (NO), Olgiate Olona (VA), Oliveto Citra (SA), Onanì (NU), Oniferi (NU), Orgosolo (NU), Oria (BR), Oricola (AQ), Oriolo Romano (VT), Orta di Atella (CE), Ortona (CH), Osasio (TO), Osilo (SS), Ovodda (NU), Pedavena (BL), Paglieta (CH), Pago Veiano (BN), Palazzolo Vercellese (VC), Palermiti (CZ), Pallagorio (KR), Palma Campania (NA), Palombara Sabina (RM), Paolisi (BN), Panicale (PG), Pannarano (BN), Pantelleria (TP), Parolise (AV), Pattada (SS), Pauli Arbarei (Sud Sardegna), Paulilatino (OR), Paupisi (BN), Pella (NO), Pedara (CT), Pellezzano (SA), Perdasdefogu (NU), Perdaxius (SU), Pertosa (SA), Pesco Sannita (BN), Pessano Con Bornago (MI), Petacciato (CB), Petina (SA), Petralia Sottana (PA), Petrella Tifernina (CB), Petrizzi (CZ), Pettoranello del Molise (IS), Pianella (PE), Pianezze (VI), Pietrabbondante (IS), Pietracatella (CB), Pietradefusi(AV), Platania (CZ), Pietramelara (CE), Pietraroja (BN), Pietrelcina (BN), Pimonte (NA), Pinerolo (TO), Piobbico (Pesaro e Urbino), Piscina (TO), Pizzoli (AQ), Poggio Mirteto (RI), Poggiofiorito (CH), Poggiomarino (NA), Poirino (TO), Poli (RM), Pollina (PA), Pompei (NA), Pompu (OR), Ponte (BN), Ponte in Valtellina (SO), Pontechianale (CN), Ponzano Romano (RM), Portico di Caserta (CE), Porto Torres (SS), Positano (SA), Postiglione (SA), Praiano (SA), Pralormo (TO), Prascorsano (TO), Prata Sannita (CE), Prazzo (CN), Priocca (CN), Priolo Gargallo (SR), Procida (NA), Puglianello (BN), Pula (CA), Qualiano (NA), Quartu Sant’Elena (CA), Quartucciu (CA), Radda in Chianti (SI), Rapino (CH), Rapone (PZ), Ravello (SA), Raviscanina (CE), Realmonte (AG), Reano (TO), Recale (CE), Recoaro Terme (VI), Renate (MB), Riccia (CB), Ricigliano (SA), Rio (LI), Riola Sardo (OR), Ripalimosani (CB), Rionero in Vulture (PZ), Rivalba (TO), Rivello (PZ), Rocca Canterano (RM), Rocca d’Evandro (CE), Rocca di Papa (RM), Rocca San Felice (AV), Roccadaspide (SA), Roccafiorita (ME), Roccagiovine (RM), Roccalumera (ME), Roccamandolfi (IS), Roccamonfina (CE), Roccapiemonte (SA), Roccavivara (CB), Rocchetta a Volturno (IS), Rocchetta E Croce (CE), Rodero (CM), Rodì Milici (ME), Rofrano (SA), Roletto (TO), Romagnano al Monte (SA), Romano d’Ezzelino (VI), Rose (CZ), Roseto degli Abruzzi (TE), Roseto Valfortore (FG), Rota Greca (CS), Rubiana (TO), Sabbioneta (MN), Salisano (RI), Salle (PE), Salza Irpina (AV), San Benedetto In Perillis (AQ), San Floro (CZ), San Gennaro Vesuviano (NA), San Giacomo degli Schiavoni (CB), San Giacomo Delle Segnate (MN), San Giovanni in Galdo (CB), San Giovanni Ilarione (VR), San Giorgio Ionico (TA), San Giovanni Lipioni (CH), San Giovanni Suergiu (Sud Sardegna), San Giuliano del Sannio (CB), San Gregorio Magno (SA), San Lorenzo Maggiore (BN), San Lupo (BN), San Massimo (CB), San Marco D’Alunzio (ME), San Martino Valle Caudina (AV), San Michele di Ganzaria (CT), San Paolo Di Jesi (AN), San Michele Di Serino (AV), San Michele Salentino (BR), San Nicola dell’Alto (KR), San Nicola la Strada (CE), San Nicola Manfredi (BN), San Pietro Apostolo (CZ), San Pietro Al Tanagro (SA), San Pietro In Guarano (CS), San Polo Matese (CB), San Potito Ultra (AV), San Rufo (SA), San Salvatore di Fitalia (ME), San Salvatore Telesino (BN), San Sebastiano Al Vesuvio (NA), San Vero Milis (OR), San Vito (SU), San Vito Chietino (CH), San Vittore Del Lazio (FR), Sant’Andrea Di Conza (AV), Santa Caterina dello Ionio (CZ), Santa Caterina Villarmosa (CL), Santa Croce di Magliano (CB), Sant’Elena Sannita (IS), Santa Giusta (OR), Santa Maria a Vico (CE), Santa Maria Del Molise (IS), Santa Maria La Fossa (CE), Santa Severina (KR), Santa Sofia D’Epiro (CS), Santa Teresa Di Riva (ME), Sant’Agata de’ Goti (BN), Sant’Agata Di Puglia (FG), Sant’Alessio In Aspromonte (RC), Sant’Andrea Del Garigliano (FR), Sant’Andrea Frius (SU), Sant’Angelo A Fasanella (SA), Sant’Angelo del Pesco (IS), Sant’Angelo Le Fratte (PT), Sant’Angelo Limosano (CB), Sant’Anna Arresi (CA), Sant’Egidio del Monte Albino (SA), Santa Paolina (AV), Santadi (Sud Sardegna), Santena (TO), Santhià (VC), Santo Stefano del Sole (AV), Santo Stefano di Camastra (ME), Santo Stefano di Magra (SP), Santo Stefano In Aspromonte (RG), Santomenna (SA), Santu Lussurgiu (OR), Sarno (SA), Sarule (NU), Savignano Irpino (AV), Savoca (ME), Savoia Di Lucania (PZ), Scafa (PE), Scafati (SA), Scala (SA), Scandale (KR), Scandriglia (RI), Scapoli (IS), Scontrone (AQ), Sennariolo (OR), Sepino (CB), Serino (AV), Serrara fontana (NA), Serravalle Scrivia (AL), Serravalle Sesia (VC), Serre (SA), Siamaggiore (OR), Siliqua (SU), Silvi (TE), Sini (OR), Siniscola (NU), Sinnai (CA), Sirolo (AN), Siurgus Donigala (SS), Soleminis(SUD SARDEGNA), Solofra (AV), Somma Vesuviana (NA), Sorgono (NU), Sorso (SS), Sperlinga (EN), Sperone (AV), Spezzano della Sila (CS), Spilinga (VV), Spinoso (PZ), Spigno Saturnia (LT), Stintino (SS), Sturno (AV), Succivo (CE), Sumirago (VA), Summonte (AV), Talana (NU), Taurasi (AV), Taviano (LE), Telese Terme (BN), Terme Vigliatore (ME), Termini Imerese (PA), Termoli (CB), Toffia (RI), Tiriolo (CZ), Tolfa (RM), Tora e Piccilli (CE), Tornimparte (AQ), Toro (CB), Torraca (SA), Torre del Greco (NA), Torre Di Santa Maria (SO), Torre Orsaia (SA), Torre Pellice (TO), Torregrotta (ME), Tortorici (ME), Tramatza (OR), Treglio (CH), Trentinara (SA), Trevico (AV), Trevignano Romano (RM), Trivento (CB), Tropea (VV),Tufara (CB), Tufino (NA), Tufo (AV), Tuili (Sud Sardegna), Unione dei Comuni del versante ionico (CZ), Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo (AG), Unione Dei Comuni Montana Del Montefeltro (PU), Unione Dei Comuni Comunità Collinare Vigne & Vini (AT), Unione Comuni Terre Del Sole (TE), Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (TO), Unione Montana Valli Borbera e Spinti (AL), Uscio (GE), Usellus (OR), Valle Di Maddaloni (CE), Valle San Nicolao (BI), Valledolmo (PA), Vallefiorita (CZ), Vallelonga (VV), Vallesaccarda (AV), Valva (SA), Varallo (VC), Varapodio (RC), Vastogirardi (IS), Verbania (Verbano-Cusio-Ossola), Venaria reale (TO), Venegono inferiore (VA), Venosa (PZ), Venticano (AV), Viagrande (CT), Vibo Valentia (VV), Vicovaro (RM), Vigarano Mainarda (FE), Vigevano (PV), Vigliano Biellese (BI), Villalba (CL), Villamar (SU), Villamassargia (SU), Villanova Marchesana (RO), Villasimius (CA), Vinchiaturo (CB), Vivaro Romano (RM), Voghiera (FE), Zeddiani (OR), Zerfaliu (OR), Zungoli (AV).

La prova di concorso: cosa studiare

Il concorso Asmel finalizzato alle assunzioni nei Comuni prevede una prova a quiz da 60 quesiti a risposta multipla, da svolgere da remoto. Sono 30 le domande su materie specifiche, 25 quelle su materie comuni e 5 le domande situazionali per la verifica delle competenze di inglese e informatica.

Queste le materie comuni del concorso Asmel: Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione europea, Nozioni di diritto penale/Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese, Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy. Le altre domande, invece, dipendono dal profilo di riferimento.

Profili ricercati e titoli richiesti

Questi sono i 37 profili previsti dal maxi concorso Asmel 2024.

AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (ex. Cat. B)

Collaboratore tecnico manutentivo – Falegname Collaboratore tecnico manutentivo – Idraulico Collaboratore tecnico manutentivo – Muratore Collaboratore tecnico manutentivo – Elettricista Collaboratore tecnico manutentivo – Giardiniere Autista scuolabus Collaboratore amministrativo Messo notificatore

Nuovi Elenchi Ausiliari Del Traffico Collaboratore Tecnico – Amministrativo Collaboratore Amministrativo Contabile Collaboratore Tecnico – Manutentivo

AREA DEGLI ISTRUTTORI (ex. Cat. C) Istruttore amministrativo Istruttore Amministrativo – Contabile Istruttore Contabile Istruttore di Vigilanza Istruttore Tecnico (Geometra) Istruttore Informatico Istruttore turistico Istruttore comunicazione

Nuovi Elenchi Istruttore Tecnico in Materie Agrarie

AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex. Cat. D) Funzionario Amministrativo Funzionario amministrativo e contabile Funzionario contabile Funzionario area vigilanza Funzionario informatico Funzionario rendicontazione Funzionario comunicazione e gestione eventi Funzionario – Assistente sociale Funzionario Tecnico Funzionario Psicologo Funzionario Agronomo Funzionario Tecnico – Ingegnere ambientale Funzionario Avvocato Funzionario Farmacista

Nuovi Elenchi Ingegnere Civile Educatore Asilo Nido

Per i titoli richiesti per le assunzioni nei Comuni da concorso Asmel profilo per profilo, ecco un approfondimento del QdS da consultare.