Concorsi in Sicilia di luglio 2024, dalla sanità all’avviso Asmel: bandi e come partecipare

Dalla PA alla sanità, tutti i profili ricercati a livello pubblico in Sicilia e come partecipare ai bandi di concorso.

Concorsi pubblici di luglio 2024 in Sicilia: ecco i bandi attivi, i posti disponibili e i profili ricercati in diversi ambiti con le relative scadenze.

Si ricorda che l’articolo è in aggiornamento e che si fa riferimento esclusivamente alle selezioni pubbliche regionali con scadenza nel mese di luglio.

Concorsi pubblici di luglio 2024 in Sicilia, i bandi

In totale sono attivi per il mese di luglio oltre 20 concorsi con più di 160 posti solo in Sicilia, ecco l’elenco aggiornato:

Concorsi all’Università di Palermo: all’inizio di luglio 2024 sono attivi ben 11 avvisi per un totale di 148 posti per l’Università di Palermo. Nello specifico, l’Ateneo ricerca:

a) Da 15 a 44 professori di prima fascia (di seguito l’articolo di approfondimento con il bando, con scadenza al 21 luglio)

b) ricercatori a tempo determinato e altri ricercatori in tenure track (5 bandi da 32, 21, 15, 13 e 3 posti con scadenza l’11 luglio 2024)

c) Concorso da 3 a 8 posti per professori di prima fascia e due per professori universitari di seconda fascia, con scadenza rispettivamente al 25 luglio 2024 e al 21 luglio.

d) All’università del capoluogo della Sicilia è attivo anche un concorso per 6 tecnologi con scadenza il 4 luglio 2024;

e) concorso per 3 posti a tempo pieno e determinato, per la durata di 12 mesi, Area dei Funzionari da destinare al Dipartimento di Culture e Società (scadenza al 10 luglio);

f) concorso per un posto di ricercatore – settore concorsuale 12/E4, Diritto dell’Unione Europea per il dipartimento di Giurisprudenza, con scadenza al 7 luglio.

Concorso al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo : 3 posti da collaboratore professionale sanitario – fisioterapista (scadenza 21 luglio). C’è un secondo concorso attivo (Scadenza 6/7) per la copertura di un posto di dirigente medico a tempo pieno e indeterminato, disciplina di igiene e medicina preventiva, per la direzione sanitaria di presidio.

: 3 posti da collaboratore professionale sanitario – fisioterapista (scadenza 21 luglio). C’è un secondo concorso attivo (Scadenza 6/7) per la copertura di un posto di a tempo pieno e indeterminato, disciplina di igiene e medicina preventiva, per la direzione sanitaria di presidio. Dirigenti Avvocati: il concorso per Dirigenti Avvocati è stato riaperto e la nuova scadenza è il 15 luglio.

Università di Catania: c’è un concorso per un posto da tecnologo con scadenza al 15/7.

Università di Enna “Kore” : Attivi due concorsi per due posti per la chiamata di professori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, con scadenza al 21 e al 25 luglio.

: Attivi due concorsi per due posti per la chiamata di professori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, con scadenza al 21 e al 25 luglio. Asp di Messina : concorso per il conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina di pediatria, per l’ospedale di Milazzo.

: concorso per il conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina di pediatria, per l’ospedale di Milazzo. Concorso al Comune di Sant’Alessio Siculo : concorso per l’assunzione di un responsabile dell’area tecnico manutentiva (scadenza 3 luglio 2024);

: concorso per l’assunzione di un responsabile dell’area tecnico manutentiva (scadenza 3 luglio 2024); Comune di Gangi : concorso per l’assunzione di un funzionario tecnico cui conferire l’incarico di responsabile del settore tecnico ll.pp e provveditorato (scadenza 1/7/2024).

: concorso per l’assunzione di un funzionario tecnico cui conferire l’incarico di responsabile del settore tecnico ll.pp e provveditorato (scadenza 1/7/2024). Comune di Termini Imerese : concorso per un posto da dirigente comandante di polizia municipale con scadenza al 12 luglio.

: concorso per un posto da dirigente comandante di polizia municipale con scadenza al 12 luglio. Assunzioni all’Istituto per l’Incremento Ippico per la Sicilia, 6 posti. Bando con scadenza il 4 luglio.

Concorsi pubblici in Sicilia luglio 2024, atteso bando Asp Siracusa

L’Asp di Siracusa ha annunciato che presto verrà indetto un maxi concorso per l’assunzione di 150 unità di personale. La data di uscita del bando, però, non è ancora ufficializzata. Ecco un articolo di approfondimento con le prime informazioni.

Concorsi nazionali da tenere d’occhio

Ci sono dei concorsi nazionali che prevedono dei posti in Sicilia attivi a luglio 2024 e anche concorsi militari che potrebbero interessare a molti. Eccone alcuni da tenere d’occhio.

Concorso Asmel: il maxi avviso per le assunzioni nei Comuni (anche in Sicilia). Sono 37 i profili ricercati, con titoli di studio richiesti che variano dalla terza media alla laurea. Il termine per la presentazione delle domande era inizialmente previsto a fine giugno, ma c’è stata una proroga al 10 luglio. Ecco alcuni articoli utili da consultare.

Concorso esercito, concorso Allievi AUPC / AUFP della Marina Militare e concorso da 350 posti per vigili del fuoco: sono tre opportunità con centinaia di posti a disposizione. Ecco alcuni articoli a riguardo.

Concorso Ministero dell’Interno: anche in questo caso c’è una proroga all’8 luglio 2024. I posti sono 1248.

Concorso notarile: a livello nazionale c’è un corso per 400 aspiranti notai, attivo fino al 21 luglio 2024.

Come partecipare

Per partecipare ai concorsi attivi in Sicilia nel mese di luglio 2024, i candidati devono presentare domanda entro la data stabilita seguendo le indicazioni del bando.

Concorsi in Sicilia a giugno 2024, dove trovare i bandi

Per scoprire i requisiti e i bandi dei concorsi pubblici in scadenza a giugno in Sicilia, si può fare riferimento:

Ai siti ufficiali e/o anche alle pagine social degli Enti che propongono il Concorso;

e/o anche alle pagine social degli Enti che propongono il Concorso; Ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero dell’Interno;

e sul sito del Ministero dell’Interno; Per i concorsi pubblici, anche il portale inPA riporta spesso il bando.

riporta spesso il bando. Sito QdS.it, sezione “Lavoro“, con aggiornamenti costanti.

