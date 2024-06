Assunzioni all’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, basta la terza media: ecco i requisiti

Istituto alla ricerca di 6 operatori in tre diversi profili da assumere a tempo indeterminato.

Assunzioni all’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia: si cercano in tutto 6 operatori specializzati di livello B1, da assumere a tempo indeterminato.

Questo rientra tra i concorsi che si possono svolgere anche con la sola licenza media. Tra le altre selezioni che prevedono profili anche con terza media/assolvimento dell’obbligo scolastico c’è anche il maxi concorso Asmel per chi aspira lavorare al Comune.

Assunzioni all’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, 6 posti

Nello specifico, l’Istituto ricerca:

N. 1 operatore con specializzazione in mascalcia certificata da apposito attestato, contratto a tempo indeterminato, Categoria B Operatore – Posizione Economica B1 del CCRL comparto non dirigenziale vigente;

certificata da apposito attestato, contratto a tempo indeterminato, Categoria B Operatore – Posizione Economica B1 del CCRL comparto non dirigenziale vigente; N. 1 con specializzazione autista mezzi pesanti (autoscuderia trasporto cavalli), contratto a tempo indeterminato, Categoria B Operatore – Posizione Economica B1 del CCRL comparto non dirigenziale vigente;

(autoscuderia trasporto cavalli), contratto a tempo indeterminato, Categoria B Operatore – Posizione Economica B1 del CCRL comparto non dirigenziale vigente; N. 4 operai con specializzazione per la gestione, doma e addestramento, governo degli equidi Categoria B Operatore – Posizione Economica B1 del CCRL comparto non dirigenziale vigente.

Requisiti

Per partecipare alle selezioni dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, in Stati Ue o equiparate per legge;

godimento del diritto di elettorato politico attivo nello Stato di appartenenza;

assenza di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione nella pubblica amministrazione.

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego nella PA, dichiarati decaduti o interdetti per procedimento disciplinare, per giusta causa o per persistente insufficiente rendimento.

essere in regola con gli obblighi di leva e servizio militare (per chi vi è soggetto);

idoneità psico-fisica all’impiego;

adeguata conoscenza della lingua italiana (per cittadini stranieri).

REQUISITI SPECIFICI

età compresa tra i 18 anni (compiuti) e l’età prevista per il collocamento a riposo;

possedere i seguenti titoli:

Operatore specializzato in mascalcia:

licenza di scuola media o titolo di studio di grado superiore,

possesso di attestato rilasciato da Ente di formazione autorizzato.

Autista mezzi pesanti:

licenza di scuola media o titolo di studio di grado superiore;

possesso della patente di guida di tipo C e di carta di qualificazione del conducente (CQC) per trasporto mezzi pesanti, in corso di validità.

Operaio con specializzazione per la gestione, doma e addestramento

licenza di scuola media o titolo di studio di grado superiore.

Come candidarsi

Per partecipare alla selezione dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, i candidati devono fare domanda tramite il portale inPA (indirizzo https://www.inpa.gov.it/) entro il 4 luglio 2024. Si accede tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature) e serve anche un indirizzo PEC (posta elettronica certificata).

LEGGI IL BANDO PER ALTRE INFORMAZIONI