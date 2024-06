Concorso per autisti: i requisiti e come inoltrare domanda

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul concorso pubblico per autisti: come inoltrare la domanda e chi può partecipare

Il Comune di Benevento ha indetto un concorso per Autisti, per il reclutamento di unità nell’Area degli Operatori Esperti. Le risorse così selezionate saranno assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 29 giugno 2024. Vediamo i requisiti richiesti, come si svolge l’iter selettivo, come presentare la domanda di partecipazione, il bando da scaricare e ogni altra informazione utile.

Il profilo di Autista, selezionato attraverso il concorso del Comune di Benevento, situato in Campania, è chiamato a svolgere le seguenti attività:

conduzione e utilizzo di veicoli in dotazione dell’amministrazione, nell’ambito delle istruzioni impartite dall’ufficio di appartenenza;

in dotazione dell’amministrazione, nell’ambito delle istruzioni impartite dall’ufficio di appartenenza; accompagnamento delle persone trasportate;

delle persone trasportate; verifica e segnalazione delle attività necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli ad esso assegnati;

eventuale svolgimento di mansioni amministrative in ufficio.

I requisiti

Possono partecipare al concorso per Autisti del Comune di Benevento le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo dell’età pensionabile;

e non superiore al limite massimo dell’età pensionabile; pieno godimento dei diritti civili e politici;

non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

dall’elettorato politico attivo; idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

non essere collocato in quiescenza;

assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso in Italia o all’estero o provvedimenti definitivi del Tribunale che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione o per reati che comportano la destituzione da pubblici uffici;

in Italia o all’estero o provvedimenti definitivi del Tribunale che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione o per reati che comportano la destituzione da pubblici uffici; non essere stato rinviato a giudizio o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportano la sanzione disciplinare del licenziamento;

a giudizio o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportano la sanzione disciplinare del licenziamento; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o condanna penale;

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o condanna penale; non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;

da un impiego pubblico; non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall’impiego presso una p.a.;

disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall’impiego presso una p.a.; non essere stato licenziato da una p.a. per non superamento del periodo di prova per il medesimo profilo messo a selezione né a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e comunque con mezzi fraudolenti;

da una p.a. per non superamento del periodo di prova per il medesimo profilo messo a selezione né a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e comunque con mezzi fraudolenti; non essere in alcuna delle condizioni previste come cause ostative per la costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego;

come cause ostative per la costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego; conoscenza di base della lingua inglese;

conoscenza do base dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse.

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

assolvimento dell’obbligo scolastico, accompagnato dal possesso della specifica qualificazione professionale , attinente al profilo oggetto di selezione;

, attinente al profilo oggetto di selezione; patente di guida di categoria “B”, non scaduta di validità e sulla quale non siano pendenti procedimenti finalizzati alla revisione, sospensione del documento o di revoca, od ogni altra condizione ostativa di qualsiasi natura;

assenza di condanne in base all’art. 589-bis del c.p. (omicidio stradale) e all’art. 593 c.p. (omissione di soccorso correlato alla circolazione stradale);

non possono partecipare al concorso coloro che, negli ultimi cinque anni precedenti all’eventuale assunzione, abbiano subito condanne per guida in stato d’ebbrezza.

La selezione

Nel caso in cui dovessero pervenire oltre 100 domande di partecipazione, la Commissione esaminatrice ha facoltà di stabilire una prova preselettiva che verterà sulle materie previste per le prove d’esame. In sede di prova preselettiva si procederà anche all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze informatiche sulle applicazioni ed apparecchiature più diffuse.

La selezione consisterà poi nella valutazione dei titoli e nello svolgimento di 3 prove d’esame (scritta, pratica e orale).

Le prove verteranno sulle seguenti materie:

Normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i;

Nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali;

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Nozioni di legislazione in materia di Codice della strada;

Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;

Principi generali e regole dell’attività amministrativa, procedimento amministrativo, privacy, trasparenza e accesso;

Principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al personale dipendente degli enti locali ed elementi inerenti il vigente CCNL Funzioni Locali;

Nozioni di informatica;

Conoscenza di base della lingua inglese.

Nel corso della prova pratica sarà accertata l’idoneità tecnico-professionale attraverso la guida di un’autovettura di servizio in percorso urbano, extraurbano ed in apposita area e saranno valutati la sicurezza nella guida, il comportamento alla guida nel traffico cittadino, l’osservanza della segnaletica stradale e la capacità di reazione e di governo del mezzo.

La presente selezione pubblica rispetta le nuove regole previste dal regolamento dei concorsi pubblici.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso del Comune di Benevento per autisti deve essere presentata entro il 29 giugno 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA collegandosi al link presente in questa pagina.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Il candidato deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Chi ne fosse sprovvisto può leggere in questo articolo come ottenerne uno in soli 30 minuti, da casa.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati alcuni documenti, tra cui:

ricevuta della tassa di concorso di € 10,00;

curriculum vitae del candidato, redatto su formato europeo (il cui contenuto sarà oggetto di valutazione, nei termini indicati per la valutazione dei titoli).

In caso di problemi nell’invio della domanda vi consigliamo di leggere questa guida che spiega in modo semplice e chiaro come registrarsi al portale inPA e candidarsi.

