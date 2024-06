CNIT, concorso pubblico per ingegneri: requisiti e come candidarsi

La selezione pubblica prevede l’assunzione di Collaboratori di ricerca esperti Area Ricerca: tutte le informazioni

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) ha indetto un concorso per ingegneri da inserire nella sede di Pisa (Toscana). La selezione pubblica prevede l’assunzione di Collaboratori di ricerca esperti Area Ricerca, per lo svolgimento delle attività di ricerca previste nel progetto finanziato dai fondi PNRR. Per candidarsi c’è tempo fino al giorno 11 giugno 2024.

Requisiti richiesti

Possono partecipare al concorso del CNIT per cinque ingegneri coloro che sono in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

età non inferiore agli anni 18 anni;

idoneità psico-fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;

non aver riportato condanne penali che impediscono l’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

non essere stati licenziati, destituiti o dispensati da un impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Ai candidati al concorso è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

Laurea Magistrale in Ingegneria nelle classi indicate nel bando;

conoscenza della lingua inglese.

Come avviene la selezione

La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione dei titoli, tenendo conto di quanto dichiarato nel curriculum, e di un colloquio orale che potrà essere svolto anche in lingua inglese.

La presente selezione pubblica rispetta le nuove regole previste dal regolamento dei concorsi pubblici.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso per ingegneri al CNIT deve essere redatta su apposito modello (Pdf 116 Kb) e presentata entro l’11 giugno 2024 tramite mail all’indirizzo direzione@cnit.it.

Alla domanda è necessario allegare il proprio curriculum vitae.

E’ sempre utile quando si partecipa a una selezione pubblica avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC.