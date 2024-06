Graduatorie GPS 2024, ecco che punteggi avranno le supplenze

In vista dell'aggiornamento delle graduatorie GPS 2024, ecco quanto varranno le supplenze a livello di punteggio

In vista dell’aggiornamento delle graduatorie GPS nel 2024, quale sarà il punteggio che verrà dato alle supplenze 2023 da conteggiare nelle graduatorie GPS 2024? Proviamo a rispondere insieme. Le graduatorie GPS, o graduatorie provinciali per le supplenze, sono delle liste utilizzate dagli Istituti scolastici per l’attribuzione di incarichi di supplenze nelle scuole della durata annuale. Rispetto alle MAD, mediante le GPS le scuole sono obbligate ad effettuare nomine che hanno una durata dal 31 agosto al 30 giugno. La differenza, invece, rispetto alle GAE, cioè le graduatorie ad esaurimento, risiede nel fatto che possono accedere a quest’ultime soltanto le persone in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento. Le graduatorie GPS sono suddivise in prima e seconda fascia:

Nella prima rientrano i docenti e gli aspiranti docenti in possesso di un’abilitazione specifica.

Nella seconda rientrano le persone in possesso di titolo di studio idoneo o coerente con una classe di concorso specifica.

Il punteggio delle supplenze per le graduatorie GPS 2024



Al momento della domanda per l’inserimento nelle GPS, è fondamentale comprendere come calcolare il proprio punteggio. Un eventuale errore, infatti, potrebbe mettere a rischio la propria presenza all’interno delle graduatorie GPS. L’elemento che va indicato in maniera precisa e completa all’interno della domanda per le GPS è il titolo di servizio, ovvero le esperienze professionali svolte presso le scuole svolte dal candidato. Il massimo punteggio che può essere assegnato ai titoli di servizio è di 12 punti.

I titoli di servizio si distinguono in:

Specifici, quando relativi ad un servizio prestato sulla specifica classe di concorso.

Aspecifici, inerente ad un servizio prestato su una qualsiasi classe di concorso.

Titolo di servizio sul sostegno, relativo al servizio prestato specificatamente sul sostegno.

Il possesso di un titolo di servizio specifico consente, chiaramente, di ottenere maggiore punteggio nelle GPS.

La classificazione dei punteggi

Ecco come sono distribuiti i punteggi:

Ottiene due punti chi ha prestato servizio da 16 a 45 giorni.

Fino a 75 giorni, invece, è previsto un punteggio pari a 4.

Entro i 105 giorni di servizio, il punteggio sale a 6.

Oltre i 105, ma entro i 135 giorni, si hanno a disposizione ben 8 punti da dichiarare.

Entro i 165 giorni di servizio, si avranno invece un massimo di 10 punti.

Per ottenere 12 punti, ossia il massimo, è necessario attestare un servizio di almeno 166 giorni.

