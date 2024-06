Concorso Università di Palermo per collaboratori, i requisiti per partecipare

È possibile inviare la candidatura entro e non oltre le ore 12 del 10 giugno 2024.

L’Università di Palermo ha indetto un concorso con valutazione dei titoli e dei curriculum con eventuale svolgimento di un colloquio per la copertura di due posti nell’area collaboratori del settore amministrativo. Si tratta di un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di 12 mesi. È possibile inviare la candidatura entro e non oltre le ore 12 del 10 giugno 2024.

Concorso Università di Palermo, competenze richieste

Conoscenza della lingua inglese (livello B2)

Competenze digitali di livello base

Conoscenze della legislazione universitaria

Conoscenza delle iniziative e delle opportunità di orientamento dell’Università degli

Studi di Palermo

Studi di Palermo Conoscenza del Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca

Conoscenza delle Linee Guida del Consiglio Universitario Nazionale alla scrittura

degli ordinamenti didattici e relativi riferimenti normativi

degli ordinamenti didattici e relativi riferimenti normativi Conoscenza dei principali programmi Europei di mobilità e dei principi base del

trasferimento e riconoscimento dei crediti

trasferimento e riconoscimento dei crediti Conoscenza del Regolamento dell’Università degli Studi di Palermo per

l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo

livello

l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello Conoscenza del Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Palermo

Conoscenza della Normativa nazionale e regionale su stage e tirocini e relativo

Regolamento dell’Università degli Studi di Palermo

Regolamento dell’Università degli Studi di Palermo Conoscenza del Sistema di Assicurazione della Qualità e del Sistema di

Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento dei corsi di studio

Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento dei corsi di studio Conoscenza dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo

Concorso Università di Palermo, requisiti per l’ammissione

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata

quinquennale;

Età non inferiore agli anni 18;

Cittadinanza italiana

Idoneità fisica all’impiego

Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i nati fino al 1985;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non avere riportato condanne penali

Concorso Università di Palermo, come candidarsi

Per candidarsi è necessario presentare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva esclusivamente in via telematica utilizzando l’applicazione informatica del portale ufficiale. Tuttavia prima dell’invio della domanda si consiglia una attenta lettura del bando ufficiale del concorso. È possibile inviare la candidatura entro e non oltre le ore 12 del 10 giugno 2024.

