Concorso da 25 posti al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica: ecco il bando

Venticinque posti da impiegato in prova: ecco i requisiti per accedere al concorso.

È indetto un concorso pubblico per esami a 25 posti di impiegato in prova nel ruolo delle carriere di concetto del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Si tratta di una selezione per esami e prevede per i vincitori una posizione con lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal Regolamento vigente alla data di assunzione.

Concorso segretariato presidenza della Repubblica, 25 posti

I vincitori otterranno il ruolo di impiegato in prova nel ruolo delle carriere di concetto del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Requisiti

Per partecipare al Concorso per impiegati al Segretariato della presidenza della Repubblica, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non superiore ai 40 anni (45 anni per i dipendenti di ruolo di Organi costituzionali o Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001);

godimento dei diritti civili e politici;

Diploma di laurea triennale o equipollente;

Idoneità fisica all’impiego;

Assenza di sentenze definitive di condanna che importino l’interdizione dai pubblici uffici;

Non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o decaduti dal servizio in Amministrazioni pubbliche per motivi disciplinari o persistente insufficiente rendimento.

Concorso segretariato presidenza della Repubblica, prove e materie

Il concorso prevede una prova preselettiva, ma solo qualora il numero delle domande presentate superi di 10 volte il numero dei posti a concorso. Essa consiste in 100 quesiti a risposta multipla su:

Diritto costituzionale (25 domande);

Diritto amministrativo (25 domande);

Contabilità di Stato ed enti pubblici (25 domande);

Diritto del lavoro e della previdenza sociale (25 domande).

Le prove di esame vere e proprie, invece, consistono in due prove scritte e in una prova orale e tecnica. Le prove scritte si svolgeranno in due giorni e consistono in 4 quesiti a risposta aperta sulle quattro materie oggetto della preselettiva. Per chi supera la prova scritta, la prova orale del concorso al Segretariato per la presidenza della Repubblica prevede un colloquio sulle materie delle prove scritte, più politica economica, diritto dell’Unione europea, Ordinamento e funzioni del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, lingua inglese (lettura e traduzione di un testo, più conversazione). Infine, la prova tecnica richiede al candidato di avere buone competenze informatiche e di saper usare i software Microsoft per l’esecuzione di compiti.

Come partecipare e quando è la scadenza

La domanda di partecipazione al concorso è diretta al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica – Servizio del personale, via della Dataria, n. 96 – 00187 Roma. Nella domanda, il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti e di aver pagato il contributo di segreteria (12 euro). La domanda si fa in modalità telematica tramite la sezione dedicata sul sito http://www.quirinale.it.

Il termine ultimo per partecipare è segnato alle ore 18 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale, “Concorsi ed esami”, cioè alle ore 18 del 27 giugno 2024.