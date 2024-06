Concorso INGV, 8 posti con contratto a tempo indeterminato: ecco come candidarsi

È possibile presentare la candidatura entro e non oltre giorno 1 luglio 2024

l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha indetto un concorso per titoli ed esami per l’assunzione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato di 8 profili da distribuire nelle diverse sedi. È possibile presentare la candidatura entro e non oltre giorno 1 luglio 2024.

Concorso INGV, la suddivisione dei posti

I posti disponibili sono distribuiti secondo i seguenti profili specifici:

1 posto per Tecnologo per la Macroarea “Terremoti”, Area Tematica

“Gestione di dati e servizi informatici associati al monitoraggio Sismico” per

l’Osservatorio Nazionale Terremoti (sede di Roma)

“Gestione strumentazione e dati di stazioni sismiche mobili ed esperimenti

sismici” per le Sezioni di Pisa, Bologna e Roma)

“Gestione monitoraggi ambientali” per la Sezione Irpinia (sede di

Grottaminarda)

“Sistemi ambientali in ambito oceanografico” per la Sezione di Bologna

“Analisi e gestione dati sismici in aree vulcaniche” per la Sezione di Napoli

“Geochimica dei Fluidi: acquisizione e analisi nelle aree vulcaniche” per la

Sezione di Napoli

“Sviluppo rete sismica nazionale”, per la Sezione di Milano

“Sviluppo rete idrogeochimica nazionale”, per la Sezione di Palermo

Concorso INGV, requisiti di ammissione

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

Possesso del Diploma di Laurea (DL)

Possesso di Dottorato di ricerca attinente all’Area tematica

Essere cittadino italiano

Avere un’età non inferiore a diciotto anni

Idoneità fisica all’impiego

Godimento dei diritti civili e politici

Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica

amministrazione per persistente insufficiente rendimento

Non aver riportato condanne penali

Per i candidati stranieri, avere conoscenza della lingua italiana

Buona conoscenza della lingua inglese;

Buona conoscenza dell’informatica di base

Concorso INGV, come candidarsi

Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’ente e sul sito del Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica. Per presentare la candidatura è necessario seguire con attenzione tutte le procedure indicate nei documenti ufficiali. È possibile presentare la candidatura entro e non oltre giorno 1 luglio 2024.

