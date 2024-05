Concorso comunale per collaboratori scolastici: i requisiti e come inoltrare domanda

Indetto un concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 collaboratori scolastici con licenza media

Il Comune di Reggio Emilia ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 collaboratori scolastici con licenza media o qualifica professionale per preparazione e produzione di pasti nelle scuole e nidi d’infanzia in base alle tabelle dietetiche stabilite. Le prove d’esame consisteranno in una prova pratica di cucina e una prova orale.

Requisiti di ammissione



Per essere ammessi al Concorso, i candidati devono essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, oppure cittadinanza di paesi terzi e una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (familiare di cittadino UE con diritto di soggiorno; titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria). Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite d’età ordinamentale;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato

non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

idoneità psico-fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente. Si precisa che la condizione di disabile psichico o di privo della vista (cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave) comporta inidoneità fisica specifica allo svolgimento delle mansioni Collaboratore Servizi Scolastici – specializzazione Servizi di Cucina e pertanto è causa di non ammissione.

I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

I cittadini non italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria devono possedere i seguenti requisiti:

godere dei diritti civili e politici negli Stati di cittadinanza;

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;

avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

Entro quando inviare domanda

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere trasmessa entro il 27 giugno atttaverso il portale del reclutamento InPA (per accedere alla piattaforma occorre essere in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS).

