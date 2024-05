Concorso centri per l’impiego, via al bando per nuovi funzionari: requisiti e domanda

I selezionati si occuperanno della programmazione, progettazione e coordinamento di interventi per l'inserimento nel mercato del lavoro

La Provincia di Cremona, in Lombardia, ha pubblicato un bando di concorso per la selezione di cinque funzionari del mercato e servizi per il lavoro da impiegare nei Centri Impiego a tempo indeterminato e pieno. Andiamo a vedere i requisiti necessari per partecipare alla selezione pubblica, il bando e come fare domanda.

Il ruolo

Ogni figura selezionata si occuperà della programmazione, progettazione e coordinamento di interventi per l’inserimento nel mercato del lavoro e la politica attiva del lavoro. Sarà responsabile della gestione dei servizi all’utenza, compresa l’accoglienza, l’elaborazione di percorsi personalizzati e il supporto alla conoscenza delle opportunità lavorative. Utilizzerà anche software e applicazioni per i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro e supporterà le aziende nella selezione del personale. Inoltre, analizzerà il mercato del lavoro locale, collaborerà alla definizione di procedure operative e coordinerà attività di orientamento e formazione.

Requisiti richiesti



Per partecipare al bando di concorso della Provincia di Cremona è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, oppure di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie specificate nel bando;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere;

assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione nella pubblica amministrazione;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati per insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un

impiego pubblico;

per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

essere in possesso di una laurea triennale, magistrale o altro titolo di studio equiparato o equipollente.

La selezione

La selezione comprende una prova scritta e una orale, ciascuna valutata fino a un massimo di 30 punti. La prova scritta copre argomenti come il diritto del lavoro, la normativa sociale, e la gestione dei servizi ai cittadini e alle imprese. La prova orale approfondisce le stesse materie e include anche un test sulla conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Per superare la selezione, i candidati devono ottenere almeno 21 punti sia nella prova scritta che in quella orale, dimostrando non solo una solida conoscenza delle materie trattate.

Domanda e scadenza

La domanda per partecipare al concorso della Provincia di Cremona dovrà essere presentata unicamente in modalità telematica, entro il giorno 7 giugno 2024.

