Università Ca’ Foscari: concorso per addetti supporto didattica disabili, il bando

Ecco quali sono i requisiti richiesti e le modalità di selezione

L’Università Ca’ Foscari di Venezia, in Veneto, ha indetto un concorso per due addetti al supporto alla didattica, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge n.68/99, in Area dei collaboratori settore amministrativo.

Questo profilo professionale dovrà supportare le attività amministrative delle strutture autonome e dell’amministrazione centrale di assegnazione e, in particolare, svolgere le seguenti attività:

supportare le attività amministrative, anche connesse alla didattica;

collaborare alla redazione di documenti, verbali, atti amministrativi, alla gestione di data base

informatici e alla predisposizione di report di raccolta ed elaborazione dati;

fornire supporto all’utenza interna ed esterna.

Stipendio

Lo stipendio previsto per il profilo selezionato attraverso il concorso indetto dall’Università Ca’ Foscari di Venezia è così composto:

retribuzione tabellare annua lorda di euro 20.952,60;

tredicesima mensilità;

indennità di Ateneo di euro 2.053,97;

ulteriore trattamento accessorio eventualmente spettante ai sensi del CCNL e della contrattazione decentrata.

Sono inoltre previsti ulteriori benefit legati al welfare aziendale.

Requisiti

Possono partecipare al concorso dell’Università Ca’ Foscari per addetti le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

godimento dei diritti politici;

età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età pensionabile;

idoneità fisica all’impiego;

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i nati fino al 1985;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; essere iscritto alle liste elettorali;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale.

Requisiti specifici

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

appartenere ad una delle categorie protette previste dall’art. 1 dalla Legge 68/99;

essere iscritti agli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all’art. 8 della legge n. 68/99;

possesso di un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Infine i partecipanti non dovranno avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione o il Direttore del personale (art.18 co.1 lettera c) della Legge n. 240/2010).

Come si svolge la selezione



L’Amministrazione può procedere allo svolgimento di una prova preselettiva di ammissione alla procedura concorsuale, in base al numero di domande ricevute. La prova sarà volta a verificare le capacità logico-deduttive, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale e/o le conoscenze, capacità e competenze comportamentali indicate nel bando.

La selezione consisterà poi nello svolgimento di 2 prove d’esame: una scritta e una orale.

Le prove verteranno sulle seguenti materie:

Buona conoscenza della legislazione universitaria, in particolare della Legge n. 240/2010, D.M. 270/2004 e DM 1154/2021;

Conoscenza di base del diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento amministrativo e alla normativa sull’accesso ai documenti amministrativi;

Buona conoscenza dello Statuto e dell’organizzazione dell’Ateneo;

Buona conoscenza e capacità di applicazione e contestualizzazione dei regolamenti interni:

– Regolamento generale di Ateneo

– Regolamento Didattico di Ateneo

– Regolamento Carriere degli Studenti

– Regolamento Dottorato di ricerca di Ateneo

– Regolamento Master universitari e attività di Lifelong Learning);

– Regolamento generale di Ateneo – Regolamento Didattico di Ateneo – Regolamento Carriere degli Studenti – Regolamento Dottorato di ricerca di Ateneo – Regolamento Master universitari e attività di Lifelong Learning); Conoscenze informatiche legate al pacchetto Office, ad internet, alla posta elettronica e alla google workspace;

Buona conoscenza della lingua inglese;

Verifica delle capacità e delle competenze comportamentali indicate nel bando.

Durante la prova orale verranno accertate le attitudini e le motivazioni delle persone candidate in relazione al posto messo a concorso. Verranno inoltre verificate la conoscenza della lingua inglese e le conoscenze informatiche richieste dal bando.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI