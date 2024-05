Concorso al Ministero della Cultura, 75 posti: ecco i profili ricercati e come partecipare

Diversi i profili ricercati: opportunità di lavoro a tempo indeterminato per laureati.

Indetto a fine maggio 2024 un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un totale di 75 posti da inquadrare nei ruoli del Ministero della cultura, nell’Area delle Elevate professionalità.

Ecco i dettagli del bando, i profili richiesti e le modalità di partecipazione.

Concorso Ministero della Cultura 2024, 75 posti per funzionari

Il concorso, per titoli ed esami, prevede il reclutamento di 75 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per l’Area delle Elevate professionalità. Questi i profili ricercati:

A) 17 unità appartenenti alla Famiglia professionale dei sistemi statistico-informativi, secondo la seguente ripartizione:

n. 15 unità con competenze informatiche (Codice INF);

n. 2 unità con competenze statistiche (Codice STAT).

B) 13 unità appartenenti alla Famiglia professionale tecnico-scientifica per la tutela del patrimonio culturale, secondo la seguente ripartizione:

n. 3 unità con competenze in biologia (Codice BIO);

n. 4 unità con competenze in chimica (Codice CHI);

n. 3 unità con competenze in fisica (Codice FIS);

n. 3 unità con competenze in geologia (Codice GEO);

C) 35 unità appartenenti alla Famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, secondo la seguente ripartizione:

n. 10 unità con competenze in architettura (Codice ARCH);

n. 5 unità con competenze in restauro (Codice REST);

n. 20 unità con competenze in ingegneria (Codice ING);

D) 10 (dieci) unità appartenenti alla Famiglia professionale amministrativa e gestionale e con competenze in ingegneria gestionale (Codice GEST).

Requisiti

I candidati al concorso per funzionari al Ministero della Cultura di maggio-giugno 2024 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o equiparata;

Maggiore età;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

Non essere sati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari o per persistente insufficiente rendimento;

Non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che impediscono di intraprendere o proseguire un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

Idoneità fisica all’impiego;

Titoli ed esperienza professionale triennale comprovata secondo quanto previsto dal bando (in basso maggiori informazioni).

Titoli di studio per il concorso al Ministero della Cultura

A) Concorso Ministero della Cultura 2024 – Famiglia professionale dei sistemi statistico-informativi

Codice concorso INF (unità con competenze in informatica)

Laurea Magistrale (LM): LM-17 Fisica; LM-18 Informatica; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-32 Ingegneria informatica; LM-40 Matematica; LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria; LM-66 Sicurezza Informatica; LM-82 Scienze Statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-91 Data Science o titoli equiparati;

esperienza documentata di almeno tre anni – anche non continuativi – in ambito informatico.

STAT – unità con competenze in Statistica

Laurea Magistrale (LM): LM-16 Finanza; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito statistico.

B) Concorso Ministero della Cultura 2024 – Famiglia professionale tecnico-scientifica per la tutela del patrimonio culturale:

BIO – unità con competenze in Biologia

Laurea Magistrale (LM): LM-6 Biologia; LM-7 Biotecnologie agrarie; LM-60 Scienze della natura; LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie o titoli equiparati;

Esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito biologico.

CHI – unità con competenze in Chimica

LM-22 Ingegneria chimica; LM-54 Scienze chimiche o titoli equiparati;

esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito chimico.

FIS – unità con competenze in Fisica

Laurea Magistrale (LM): LM-17 Fisica o titoli equiparati;

esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito fisico.

GEO – unità con competenze in Geologia

Laurea Magistrale (LM): LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 Scienze geologiche o titoli equiparati;

esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito geologico.

C) Concorso Ministero della Cultura 2024 – Famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

ARCH – unità con competenze in Architettura

Laurea Magistrale (LM) in: Architettura del paesaggio (LM-3); Architettura e ingegneria edile/ architettura (LM-4); Conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10); Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48); Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM75) o titoli equiparati;

Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello, in materie attinenti;

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto;

esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito architettonico.

REST – unità con competenze in Restauro

Laurea Magistrale (LM) in: Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – LMR/02, oppure: Diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in Restauro delle Accademie di belle arti (DASLQ01) o titoli equiparati; oppure: Diploma rilasciato dalle Scuola di Alta Formazione e di studio che operano all’Istituto centrale per il restauro, l’Opificio delle pietre dure, l’Istituto centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro e la Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna equiparato al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR-02) dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017. O ancora: laurea specialistica o diploma di laurea, conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 alle lauree magistrali utili ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, in possesso anche della qualifica di restauratore di beni culturali;

esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi nell’ambito del restauro.

ING – unità con competenze in Ingegneria

Laurea Magistrale (LM) in: Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), Ingegneria della sicurezza (LM-26), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35); Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53); o titoli equiparati;

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere;

esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito ingegneristico.

D) Concorso Ministero della Cultura 2024 -Famiglia professionale amministrativa e gestionale.

GEST – unità con competenze in ingegneria gestionale

Laurea Magistrale (LM) in: Ingegneria gestionale (LM-31) o titoli equiparati;

esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi nell’ambito dell’ingegneria gestionale.

Le prove

Il concorso del Ministero della Cultura 2024 prevede nel complesso quattro prove:

Preselettiva;

Prova scritta, distinta anche in base ai diversi codici di concorso;

Prova orale, anche questa distinta in base ai codici;

Valutazione dei titoli.

Come partecipare

Per partecipare al concorso del Ministero della Cultura da 75 posti per funzionari specializzati di maggio/giugno 2024 bisogna inviare domanda tramite il portale inPa (link: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=26652df0d04248318029dee801f45f11). C’è tempo dalle ore 14 del 27 maggio 2024 alle ore 23.59 del 26 giugno 2024.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel bando pubblicato sul sito inPa, sul sito del Ministero e disponibile anche in basso.

