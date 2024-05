Concorso Asp di Messina, si cercano veterinari: ecco i requisiti per mettersi in graduatoria

Asp di Messina alla ricerca di personale per incarichi a tempo determinato o di sostituzione: ecco come fare domanda.

È indetto un concorso, per titoli, per l’assunzione – per incarichi a tempo determinato o di sostituzione – di professionisti con profilo di di Dirigente Veterinario per l’Asp di Messina.

Ecco i dettagli sul bando e la modalità di presentazione della domanda.

Concorso per Dirigente Veterinario dell’Asp di Messina

La selezione, per titoli, servirà a formare la selezione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato o di sostituzione per dirigenti veterinari specializzati in sanità animale.

Requisiti

Gli aspiranti dirigenti veterinari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, in Paese Ue o equiparate;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

Laurea in Medicina Veterinaria;

Specializzazione in: Sanità animale o equipollente;

Iscrizione all’Albo dei Veterinari.

Come fare domanda

Per partecipare al concorso per la preparazione della graduatoria di aspiranti dirigenti veterinari dell’Asp di Messina bisogna inviare domanda online dal 29/05/2024 al 09/06/2024 attraverso la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda (ww.asp.messina.it – sezione bandi di concorso).

Si tratta di un concorso per titoli. Di seguito i punteggi assegnati, fino a un massimo di 20 punti per la Commissione:

Titoli di carriera punti 10

Titoli accademici e di studio punti 3

Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3

Curriculum formativo e professionale punti 4

Nel sito Asp, gli aspiranti dirigenti veterinari potranno consultare anche il bando completo e trovare maggiori informazioni sulla selezione.

Immagine di repertorio

