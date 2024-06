Concorsi con licenza media 2024: bandi, posti e come partecipare

Dai concorsi OSS a quelli militari, tutte le selezioni per le quali non sono necessari il diploma e/o la laurea.

Concorsi con licenza media 2024: ecco tutte le selezioni pubbliche alle quali possono partecipare coloro che non hanno ottenuto il diploma o la laurea ma hanno solo assolto l’obbligo scolastico.

Ci sono opportunità di entrare nella pubblica amministrazione, nel mondo dell’assistenza sanitaria, nel campo della scuola e nell’ambito militare anche senza un titolo di studio di secondo grado.

Concorsi con licenza media 2024: bandi, posti, scadenze

Ecco alcuni concorsi ancora aperti alla data attuale (giugno 2024) e che si possono svolgere con la terza media (elenco in aggiornamento):

Concorso VFI Esercito Italiano 2024, con terza media

Concorso VFI Esercito Italiano 2024 (scadenza 30 luglio 2024): si tratta sicuramente del concorso più ambito, in quanto permette di accedere alla carriera militare. La selezione mira al reclutamento di Volontari in ferma prefissata iniziale in tutta Italia. Attualmente sono ancora aperte le domande solo per il terzo blocco (2.000 posti), che i nati dal 30 luglio 2000 al 30 luglio 2006 potranno presentare dall’1 al 30 luglio 2024. I posti sono così ripartiti:

1.944 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

8 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale”;

6 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale”;

10 per incarico principale “Muratore”;

10 per incarico principale “Falegname”;

8 per incarico principale “Fabbro”;

10 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme”;

2 per incarico principale “Esploratore equestre;

2 per incarico principale “Artigliere equestre”.

Concorso Asmel 2024

Un secondo concorso a cui è possibile accedere anche solo con terza media (per alcuni profili) è il maxi avviso Asmel 2024, che prevede la possibilità di lavoro nella pubblica amministrazione per 37 diversi profili. Alcuni di questi prevedono come titolo di studio minimo per l’accesso l’assolvimento dell’obbligo scolastico:

Falegname;

Idraulico;

Muratore;

Elettricista;

Giardiniere;

Autista scuolabus;

Collaboratore amministrativo;

Messo notificatore;

Collaboratore tecnico-amministrativo;

Collaboratore amministrativo-contabile;

Collaboratore tecnico-manutentivo.

La domanda di partecipazione al maxi bando / avviso Asmel 2024 si presenta esclusivamente online, attraverso la piattaforma digitale raggiungibile dal sito www.asmelab.it. Di seguito un articolo di approfondimento sul concorso.

Altre selezioni accessibili con terza media

Concorso Asl Bari (scadenza 23/6/24): 9 posti di coadiutore amministrativo senior (riservato agli iscritti negli elenchi delle categorie protette ed equiparate);

(scadenza 23/6/24): 9 posti di coadiutore amministrativo senior (riservato agli iscritti negli elenchi delle categorie protette ed equiparate); Università di Salerno (scadenza 12/6/24): 8 posti di categoria B, area servizi generali e tecnici, a tempo pieno e indeterminato (per categorie protette, in subordine due posti riservati ai volontari delle Forze Armate);

Concorsi per operatori OSS con licenza media : selezioni aperte per l'ASP – Casa di riposo e pensionato di Imperia (6 posti, scadenza 18/6/24), Azienda pubblica di servizi alla persona – casa di riposo Andrea Rossi (6 posti, scadenza 30/6/24), casa di riposo Umberto I – Montebelluna (5 posti, scadenza 5/6/2024), Asst della Valle Olona di Busto Arsazio (5 posti, scadenza 9 giugno 2024), Istituto per servizi di ricovero e all'assistenza di anziani di Treviso (4 posti OSS + 3 posti per cuochi, sempre concorso con licenza media, scadenza al 26/06/2024 per OSS e al 10/6/2024 per cuochi); Casa di riposo Alessandro Rossi di Arsiero (3 posti, scadenza 15/6/2024), Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini (2 posti, scadenza 14/6/2024); Istituto G. Falusi (2 posti, scadenza 16/6/2024). C'è anche un concorso ASST Lariana di Como (scadenza 13/6/24) per un posto da operatore socio-sanitario.

Concorso Azienda socio-sanitaria Ligure 5 di La Spezia (scadenza 23/6/24): 5 posti per categorie protette con il ruolo di coadiuvatore amministrativo esperto;

Concorso Opere Pie d'Onigo di Pederobba (scadenza 20/6/24): un posto di manutentore – operatore elettrico;

Concorso all'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna per un posto da cuoco con licenza media (scadenza 13/6/2024);

Azienda di servizi alla persona del basso lodigiano di Codogno (scadenza 27/6/24): un posto da operatore tecnico.

Concorsi al Comune con licenza media

Comune di Pisticci (scadenza 14/6/24): 6 posti di operatori esperti – area degli operatori esperti – a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato da adibire nell’ambito delle manutenzioni;

(scadenza 14/6/24): 6 posti di operatori esperti – area degli operatori esperti – a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato da adibire nell’ambito delle manutenzioni; Comune di Pineto (scadenza 29/6/2024): 4 posti di collaboratore amministrativo – contabile area operatori esperti (per categorie protette) e 2 posti da giardiniere;

(scadenza 29/6/2024): 4 posti di collaboratore amministrativo – contabile area operatori esperti (per categorie protette) e 2 posti da giardiniere; Comune di Bisaccia (scadenza 25/6/2024): 3 posti nel profilo professionale dell’Area degli Operatori Esperti CCNL 2019 2021 comparto funzioni locali( ex cat. B1) con specifica professionalità nei seguenti settori: manutenzione, edilizia e impiantistica.

(scadenza 25/6/2024): 3 posti nel profilo professionale dell’Area degli Operatori Esperti CCNL 2019 2021 comparto funzioni locali( ex cat. B1) con specifica professionalità nei seguenti settori: manutenzione, edilizia e impiantistica. Comune di Bondeno (scadenza 22/6/24): 2 posti di collaboratore tecnico – manutentivo, uno dei quali per categorie protette;

(scadenza 22/6/24): 2 posti di collaboratore tecnico – manutentivo, uno dei quali per categorie protette; Concorso al Comune di Motta di Livenza (scadenza 27/6/24): 2 posti per l’area dei servizi tecnico-manutentivi;

(scadenza 27/6/24): 2 posti per l’area dei servizi tecnico-manutentivi; Comune di Borgosesia (scadenza 12/6/24): 2 posti da operatore amministrativo esperto;

(scadenza 12/6/24): 2 posti da operatore amministrativo esperto; Comune di Prato (scadenza 4/6/24): 2 posti da cuoco (con favore ai volontari delle Forze Armate);

(scadenza 4/6/24): 2 posti da cuoco (con favore ai volontari delle Forze Armate); Provincia di Treviso (scadenza 5/6/24): concorso per 2 posti di collaboratore servizi tecnico-manutentivi a tempo pieno e indeterminato.

(scadenza 5/6/24): concorso per 2 posti di collaboratore servizi tecnico-manutentivi a tempo pieno e indeterminato. Comune di Imola (scadenza 5/6/2024): 2 posti di collaboratore capo cuoco;

(scadenza 5/6/2024): 2 posti di collaboratore capo cuoco; Comune di San Gregorio Magno (scadenza 28/6/24): 2 posti per ausiliari della polizia municipale;

(scadenza 28/6/24): 2 posti per ausiliari della polizia municipale; Comune di Reggio Emilia (scadenza 27/6/24): si cercano 2 collaboratori per i servizi scolastici – specializzazione servizi di cucina;

(scadenza 27/6/24): si cercano 2 collaboratori per i servizi scolastici – specializzazione servizi di cucina; Comune di Cittadella (scadenza 20/6/24): 2 posti di operatore esperto servizi tecnico-manutentivi;

(scadenza 20/6/24): 2 posti di operatore esperto servizi tecnico-manutentivi; Comune di Vercelli (scadenza 13/6/24): un posto da impiegato amministrativo – settore servizi demografici;

(scadenza 13/6/24): un posto da impiegato amministrativo – settore servizi demografici; Comune di Arcore (scadenza 22/6/24): un posto per operatore per servizi tecnico-manutentivi;

(scadenza 22/6/24): un posto per operatore per servizi tecnico-manutentivi; Concorso al Comune di Val Masino per un posto da autista di scuolabus (scadenza 22/6/24).

per un posto da autista di scuolabus (scadenza 22/6/24). Comune di Petriolo (scadenza 4/6/24): un posto per operatore dell’area tecnica comunale;

(scadenza 4/6/24): un posto per operatore dell’area tecnica comunale; Comune di Ronco all’Adige (scadenza 10/6/24): un posto da operatore esperto di ufficio tecnico;

(scadenza 10/6/24): un posto da operatore esperto di ufficio tecnico; Comune di Agnone (scadenza 1/7/24): un posto per operatore tecnico esperto;

(scadenza 1/7/24): un posto per operatore tecnico esperto; Comune di Villalfonsina (scadenza 6/6/24): un posto da operaio specializzato, necroforo e autista scuolabus;

(scadenza 6/6/24): un posto da operaio specializzato, necroforo e autista scuolabus; Comune di Posina (scadenza 4/6/24): un posto per operaio non specializzato;

(scadenza 4/6/24): un posto per operaio non specializzato; L’Unione Montana Feltrina – Feltre ha indetto un concorso (scadenza 21/6/24) per un posto di collaboratore da inserire al Comune di Fonzaso (BL).

ha indetto un concorso (scadenza 21/6/24) per un posto di collaboratore da inserire al Comune di Fonzaso (BL). Comune di Ciriè (scadenza 24/6/24): un posto da collaboratore tecnico manutentivo;

(scadenza 24/6/24): un posto da collaboratore tecnico manutentivo; Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B per l’ufficio comune servizi tecnici manutentivi del Comune di Tolmezzo (scadenza 5/7/24).

(scadenza 5/7/24). Comune di San Vincenzo La Costa (scadenza 21/6/24): un posto di operaio specializzato con qualifica di addetto alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terna.

(scadenza 21/6/24): un posto di operaio specializzato con qualifica di addetto alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terna. Comune di Bianco (scadenza 7/6/24): selezione pubblica, per esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un operatore esperto servizi tecnico – manutentivi, area operatori esperti.

Concorsi con terza media in Sicilia 2024

Al momento non risultano bandi di concorso attivi in Sicilia accessibili con terza media, ma l’elenco è in costante aggiornamento.

Requisiti

Per conoscere i requisiti d’accesso per i concorsi pubblici accessibili con terza media bisogna consultare il bando di riferimento. Il bando in genere si trova:

Sul portale Mininterno;

Sul portale inPa, per le assunzioni nella pubblica amministrazione;

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Il bando è disponibile anche nei siti degli Enti di riferimento per i concorsi.

In genere, ecco alcuni requisiti per l’accesso ai concorsi pubblici:

cittadinanza italiana (o Ue o equiparata per legge) e godimento dei diritti civili e politici;

italiana (o Ue o equiparata per legge) e godimento dei diritti civili e politici; età minima 18 anni, massima età prevista per il collocamento a riposo;

minima 18 anni, massima età prevista per il collocamento a riposo; assenza di condanne passate in giudicato per reati che costituiscono un ostacolo ai rapporti lavorativi con la pubblica amministrazione e assenza di misure cautelari a carico del candidato;

in giudicato per reati che costituiscono un ostacolo ai rapporti lavorativi con la pubblica amministrazione e a carico del candidato; Non essere stati dispensati, licenziati o anche destituiti dall’incarico nella pubblica amministrazione per documenti falsi, motivazioni disciplinari o persistente scarso rendimento.

Come partecipare e come rimanere aggiornati

Le modalità di partecipazione ai concorsi con licenza media sono riportati nel bando di riferimento. Di solito, è possibile inviare domanda online tramite il portale inPa, quello del Ministero della Difesa (per i concorsi militari) o con le piattaforme messe a disposizione dall’Ente per le procedure concorsuali.

