Proroga concorso Ministero dell’Interno 2024 da 1248 posti, come e quando partecipare

Nuovi termini per presentare la domanda di partecipazione

Importanti novità per quanto riguarda il concorso da 1248 posti che il Ministero dell’Interno ha indetto per il reclutamento di funzionari nei ruoli dell’Amministrazione civile. Il motivo è dato dalla proroga dei tempi di presentazione della domanda di partecipazione, che sono stati ufficialmente riaperti per trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento sul Portale “inPA”, e quindi fino all’8 luglio 2024.

Le domande presentate fino ad adesso sono ancora valide e ovviamente ancora oggi coloro che hanno già inviato la candidatura possono modificare, integrare o sostituire la domanda già presentata, entro il termine di scadenza che, come già ribadito, è stato prolungato fino all’8 luglio 2024.

Partendo proprio dalla notizia che prevede il prolungamento dei termini di presentazione della domanda, approfittiamo di questa situazione per fare nuovamente il punto sul Concorso Ministero dell’Interno 2024 da 1248 posti.

Concorso Ministero dell’Interno 2024, 1248 posti

Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico su base territoriale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1248 unità di personale non dirigenziale nell’Area dei Funzionari.

Questa la ripartizione dei posti a disposizione:

514 posti con il profilo di funzionario economico-finanziario

49 posti con il profilo di funzionario statistico

182 posti con il profilo di funzionario informatico

3 posti con il profilo di funzionario tecnico

150 posti con il profilo di funzionario linguistico

Le sedi di destinazione sono disponibili nel bando (in basso maggiori indicazioni a riguardo). Ci sono posti disponibili anche in Sicilia.

Requisiti

Per partecipare al concorso del Ministero dell’Interno per funzionari dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno di maggio-giugno 2024, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari; non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, o misure che costituiscono un impedimento all’assunzione nella pubblica amministrazione;

condotta incensurabile;

idoneità fisica all’impiego;

Per i soli candidati in Aosta per nei profili di funzionario amministrativo (Codice A.2), di funzionario economico-finanziario (Codice B.2) e di funzionario linguistico (Codice F.2) si chiede la conoscenza – oltre che dell’italiano – anche della lingua francese.

Possesso del titolo di studio richiesto.

Titoli di studio

Di seguito i requisiti specifici per ciascun profilo del concorso indetto dal Ministero dell’Interno per 1.248 posti nell’Area funzionari.

Funzionario amministrativo (Codici A.1 e A.2):

Laurea Magistrale (LM): LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-85 Scienze pedagogiche; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education o titoli equiparati.

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-20 Scienze della comunicazione; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-40 Sociologia; L-41 Statistica o titoli equiparati.

Laurea Magistrale (LM): LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o titoli equiparati.

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-20 Scienze della comunicazione; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-40 Sociologia; L-41 Statistica o titoli equiparati.

Laurea Magistrale (LM): LM-16 Finanza; LM-56 Scienze dell’economia; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie o titoli equiparati.

Laurea (L): L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Laurea Magistrale (LM): LM-17 Fisica; LM-18 Informatica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-25 Ingegneria dell’automazione; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-32 Ingegneria informatica; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-40 Matematica; LM-44 Modellistica matematico – fisica per l’ingegneria; LM-66 Sicurezza informatica; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Laurea (L): L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-8 Ingegneria dell’informazione; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-35 Scienze matematiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Laurea Magistrale (LM): LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o titoli equiparati.

Laurea (L): L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienza dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia o titoli equiparati.

Laurea Magistrale (LM): LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia; LM-37 Lingue

e letterature moderne europee e americane; LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la

cooperazione; LM-39 Linguistica; LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato o titoli

equiparati.

Laurea (L): L-11 Lingue e culture moderne; L-12 Mediazione linguistica o titoli equiparati.

Come fare domanda e partecipare

Per partecipare al concorso del Ministero dell’Interno per funzionari dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno bisogna fare domanda tramite il portale inPa (https://www.inpa.gov.it/) o anche sul sito istituzionale del Ministero (https://www.concorsiciv.interno.gov.it). Il candidato può accedere tramite SPID/CIE/CNE/eIDAS e compilare il form di candidatura.

Ribadiamo nuovamente che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stato prorogato all’8 luglio 2024. Andando su questa pagina è possibile prendere visione del bando e scaricarlo.

