Maxi concorso al Ministero dell’Interno, 1248 posti a tempo indeterminato: ecco il bando

Posti disponibili anche in Sicilia: tutte le informazioni utili per partecipare.

Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso – con scadenza a giugno 2024 – da 1248 posti per il reclutamento di funzionari nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero.

Ecco i dettagli del bando, i requisiti, i posti a disposizione e come partecipare.

Concorso Ministero dell’Interno 2024, 1248 posti

Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico su base territoriale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1248 unità di personale non dirigenziale nell’Area dei Funzionari.

Questa la ripartizione dei posti a disposizione:

514 posti con il profilo di funzionario economico-finanziario

49 posti con il profilo di funzionario statistico

182 posti con il profilo di funzionario informatico

3 posti con il profilo di funzionario tecnico

150 posti con il profilo di funzionario linguistico

Le sedi di destinazione sono disponibili nel bando (in basso maggiori indicazioni a riguardo). Ci sono posti disponibili anche in Sicilia.

Requisiti

Per partecipare al concorso del Ministero dell’Interno per funzionari dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno di maggio-giugno 2024, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari; non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, o misure che costituiscono un impedimento all’assunzione nella pubblica amministrazione;

condotta incensurabile;

idoneità fisica all’impiego;

Per i soli candidati in Aosta per nei profili di funzionario amministrativo (Codice A.2), di funzionario economico-finanziario (Codice B.2) e di funzionario linguistico (Codice F.2) si chiede la conoscenza – oltre che dell’italiano – anche della lingua francese.

Possesso del titolo di studio richiesto.

Titoli di studio

Di seguito i requisiti specifici per ciascun profilo del concorso indetto dal Ministero dell’Interno per 1.248 posti nell’Area funzionari.

Funzionario amministrativo (Codici A.1 e A.2):

Laurea Magistrale (LM): LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-85 Scienze pedagogiche; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education o titoli equiparati.

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-20 Scienze della comunicazione; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-40 Sociologia; L-41 Statistica o titoli equiparati.

Laurea Magistrale (LM): LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o titoli equiparati.

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-20 Scienze della comunicazione; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-40 Sociologia; L-41 Statistica o titoli equiparati.

Laurea Magistrale (LM): LM-16 Finanza; LM-56 Scienze dell’economia; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie o titoli equiparati.

Laurea (L): L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Laurea Magistrale (LM): LM-17 Fisica; LM-18 Informatica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-25 Ingegneria dell’automazione; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-32 Ingegneria informatica; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-40 Matematica; LM-44 Modellistica matematico – fisica per l’ingegneria; LM-66 Sicurezza informatica; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Laurea (L): L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-8 Ingegneria dell’informazione; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-35 Scienze matematiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Laurea Magistrale (LM): LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o titoli equiparati.

Laurea (L): L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienza dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia o titoli equiparati.

Laurea Magistrale (LM): LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia; LM-37 Lingue

e letterature moderne europee e americane; LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la

cooperazione; LM-39 Linguistica; LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato o titoli

equiparati.

Laurea (L): L-11 Lingue e culture moderne; L-12 Mediazione linguistica o titoli equiparati.

Come fare domanda e partecipare

Per partecipare al concorso del Ministero dell’Interno per funzionari dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno bisogna fare domanda tramite il portale inPa (https://www.inpa.gov.it/) o anche sul sito istituzionale del Ministero (https://www.concorsiciv.interno.gov.it). Il candidato può accedere tramite SPID/CIE/CNE/eIDAS e compilare il form di candidatura.

Concorso Ministero dell’Interno 2024, funzionari Amministrazione civile: scadenza

Nel bando il Ministero indica che c’è tempo per partecipare al concorso entro e non oltre il 26 giugno 2024, cioè il 30esimo giorno dalla pubblicazione del bando. Il bando è accessibile sia sui siti inPa e del Ministero sopra indicati che in basso.