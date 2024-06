Concorso all’Università Federico II: bando da 9 posti per operatori a Napoli, come partecipare

Posti a tempo pieno e indeterminato all'Università di Napoli: ecco i requisiti e come fare domanda.

L’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto un concorso da 9 posti per l’assunzione di personale appartenente all’Area dei Operatori.

Ecco i dettagli del bando, i requisiti e le modalità di partecipazione.

Concorso università di Napoli Federico II, 9 posti per operatori

La selezione pubblica, che avverrà per esami, prevede l’assunzione di 9 unità di personale appartenente all’Area dei Operatori, settore dei servizi generali e tecnici, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze delle strutture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Due posti sono riservati alle categorie degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale e altri due alle categorie di cui al D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, artt. 1014, comma 1, lett. a) e 678, comma 9 (volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito o durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente; ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta).

Requisiti

I candidati al concorso per operatori dell’Università di Napoli Federico II devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o in Stati membri dell’Ue (salvo condizioni equiparate per legge);

Età superiore ai 18 anni;

Godimento dei diritti politici;

Idoneità fisica all’impiego;

Non essere stati destituiti, licenziati o interdetti dall’impiego nella pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari o per aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione in una pubblica amministrazione.

Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi con promozione alla classe IV.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Come partecipare

Per partecipare al concorso dell’Università di Napoli occorre presentare domanda online tramite la piattaforma disponibile all’indirizzo https://pica.cineca.it/unina. C’è tempo dalle 14 del 25/06/2024 alle 14 del 10/07/2024.

LEGGI IL BANDO PER ALTRE INFORMAZIONI

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

Immagine di repertorio