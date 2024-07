Concorso centri per l’impiego 2024: 150 posti disponibili come operatori del Ministero dell’Interno

Ecco tutti i requisiti necessari e le indicazioni su come partecipare.

Il Concorso Operatori del Ministero dell’Interno 2024 offre un’importante opportunità per chi è iscritto ai Centri per l’Impiego e desidera intraprendere una carriera nella Pubblica Amministrazione.

Le assunzioni previste sono 150 e diverse regioni italiane hanno già pubblicato i loro bandi. Ma come sono suddivisi i posti?

Concorso centri per l’impiego 2024: profili e sedi

I 150 posti del concorso centri per l’impiego 2024, tutti a tempo indeterminato, sono così suddivisi:

93 posti per il profilo di ruolo di operatore amministrativo, appartenente alla Famiglia Amministrativa e della Comunicazione;

per il profilo di ruolo di operatore amministrativo, appartenente alla Famiglia Amministrativa e della Comunicazione; 57 posti per il profilo di ruolo di operatore tecnico, appartenente alla Famiglia Tecnico-Informatica.

Questi posti saranno assegnati presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero dell’Interno, come indicato nell’allegato 1 del decreto ministeriale.

Ai sensi dell’art. 24, punti 4 e 5 del dPR 487/1994, come modificato dal dPR 82/2023, è prevista una riserva del 30% dei posti in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito o durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, laddove possibile in relazione al numero dei posti messi a concorso. I lavoratori che si trovano in queste condizioni devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli organi militari competenti per poter usufruire di questa riserva.

In Sicilia, sono state aperte le candidature per cinque bandi. A Siracusa, il Centro per l’Impiego ha un posto disponibile, e le domande possono essere presentate il 23 e 24 luglio 2024. Agrigento, con due posti disponibili, accetta domande dal 29 al 31 luglio 2024, mentre a Catania, sempre con due posti, le iscrizioni sono aperte dal 29 luglio al 1 agosto 2024. A Messina, è disponibile un posto con domande aperte il 3 luglio 2024, e infine, a Enna, c’è un posto disponibile con adesioni aperte il 10 luglio 2024.

Concorso centri per l’impiego 2024: i requisiti

Quali sono i requisiti per partecipare alla procedura di avviamento a selezione del concorso centri per l’impiego 2024?

Gli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l’impiego devono possedere i seguenti requisiti sia alla data di pubblicazione dell’avviso sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, sia al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro:

Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, commi 1, 2 e 3bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

Cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione europea.

Familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea con diritto di soggiorno o soggiorno permanente.

Cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o status di protezione sussidiaria.

Assolvimento dell’obbligo scolastico.

Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni previste.

Godimento dei diritti civili e politici.

Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo.

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.

Non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante documenti falsi o viziati da nullità insanabile.

Non essere stati licenziati ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale.

Condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere in corso procedimenti penali o amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione.

Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

Non essere stati sottoposti ad applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

Avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

La verifica dell’idoneità al concorso centri per l’impiego 2024

La selezione per il concorso centri per l’impiego 2024 è mirata ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste nell’ambito. Ciò avviene tramite un colloquio e una prova pratica. Il colloquio verterà su due principali argomenti: l’ordinamento del Ministero dell’Interno e i diritti e doveri dell’impiegato. La prova pratica includerà la verifica della capacità di riordinare i fascicoli, copiare documenti e utilizzare applicativi e strumenti informatici.

Le mansioni comprendono attività ausiliarie e di supporto ai vari uffici con autonomia e responsabilità. Le attività specifiche includono:

Classificazione, registrazione, protocollazione e trasmissione degli atti.

Consegna e ritiro di atti e documenti.

Ricevimento visitatori e regolazione del flusso del pubblico.

Utilizzo di apparecchiature tecnologiche.

Attività presso i centri cifra.

Svolgimento delle mansioni per le quali si è stati assunti e mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento.

Tra le mansioni c’è il supporto tecnico alle attività degli uffici e altre attività manuali. Le attività specifiche includono:

Piccola manutenzione ordinaria.

Montaggio e smontaggio di elementi di arredo.

Magazzinaggio e riordino delle attrezzature.

Distribuzione di documenti e materiale d’ufficio.

Utilizzo di apparecchiature complesse e verifica dell’efficienza.

Sovrintendere alle operazioni di stampa, impaginazione e rilegatura.

Individuazione e correzione di eventuali difetti del prodotto finito.

Svolgimento delle mansioni per le quali si è stati assunti e mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento.

Concorso centri per l’impiego 2024: come fare domanda

I Centri per l’impiego territorialmente competenti, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, procedono ad avviare a selezione i candidati richiesti secondo l’ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta. Gli Uffici centrali e periferici del Ministero dell’Interno territorialmente competenti, indicati nell’allegato del bando, provvedono a convocare i candidati per le prove di idoneità entro 10 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento.

La convocazione avviene tramite posta elettronica certificata (PEC) e include l’indicazione del giorno e del luogo in cui si svolgeranno le prove. I candidati sono convocati secondo l’ordine di avviamento stabilito.