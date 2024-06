Università di Catania, via al concorso per un posto da tecnologo: tutte le info

indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di un/a tecnologo/a di secondo livello, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato

L’Università degli Studi di Catania ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di un/a tecnologo/a di secondo livello, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (durata 18 mesi), e orario di lavoro a tempo parziale (50%), per un impegno pari a 18 ore medie settimanali nel trimestre, per attività di supporto tecnico e amministrativo nell’ambito del Progetto PNRR “National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing” – Spoke 1 – Sotto-progetto Innovation Fund “GenF” – Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica dell’Università degli Studi di Catania.

I requisiti

Per la partecipazione alla selezione pubblica di cui all’art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai/alle cittadini/e italiani/e gli/le italiani/e non appartenenti alla Repubblica); sono altresì ammessi a partecipare i/le cittadini/e degli Stati membri della Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i/le cittadini/e di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria;

2) maggiore età. La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3 della legge 15.05.1997, n. 127 e ss.mm.ii. Non possono comunque essere ammessi a concorso coloro che abbiano superato il limite di età ordinamentale previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;

3) idoneità fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce;

4) lauree triennali delle classi L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche, L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, L-10 Lettere, L-11 Lingue e culture moderne, L-20 Scienze della comunicazione, L-24 Scienze e tecniche psicologiche o titoli equiparati. Possono altresì partecipare coloro che siano in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (precedente al D.M. 509/1999) o di laurea specialistica o magistrale. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano (provvedimento di equipollenza/riconoscimento accademico ex art. 38, comma 3.2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.) ovvero deve dichiarare che provvederà a richiedere l’equiparazione/equivalenza del predetto titolo secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (sito web di riferimento http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). In quest’ultimo caso, i candidati saranno ammessi alla selezione con riserva, fermo restando che l’equivalenza del titolo di studio dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’eventuale assunzione. Non è consentita la presentazione della sola dichiarazione di valore;

5) particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività specificamente richiesta all’art. 1 del presente bando, ricavabile da esperienza lavorativa documentata di durata almeno annuale in progetti di ricerca nel settore ICT;

6) godimento dei diritti civili e politici. I/Le cittadini/e degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari nonché i/le cittadini/e di Paesi terzi di cui al precedente punto 1) devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:

godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati appartenenza o di provenienza. Per i/le candidati/e non cittadini/e italiani/e e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria il godimento è riferito al Paese di cittadinanza;

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

La domanda

Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, redatte in carta semplice vanno indirizzate al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Catania, Area Risorse Umane, piazza Università n. 16, 95131 Catania, e devono essere presentate, entro il termine perentorio di venti giorni (entro il 15 luglio 2024), decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami», dell’avviso di pubblicazione del presente bando all’Albo on-line dell’Università degli Studi di Catania, accessibile sul sito internet dell’Ateneo https://www.unict.it.

Per tutte le altre informazioni, è possibile consultare il bando disponibile qui.

