Concorso Università Palermo 2024, bando per 6 posti da tecnologo: requisiti e domanda

Il contratto di lavoro è a tempo determinato per la durata di un anno e mezzo: le domande dovranno essere inviate entro il 4 luglio

L’Università degli Studi di Palermo ha pubblicato, giorno 19 giugno 2024, il bando di concorso pubblico per 6 posti da tecnologo. La procedura selettiva, per titoli ed esami (colloquio), immetterà i candidati che risulteranno vincitori del concorso nell’area di Ricerca e Trasferimento tecnologico, categoria EP, posizione economica EP 1. Il contratto di lavoro è a tempo determinato per la durata di un anno e mezzo. Per presentare domanda c’è tempo fino al 4 luglio 2024.

Il ruolo del tecnologo

I candidati che saranno selezionati alle prove del concorso dovranno essere in grado di coordinare i progetti di ricerca, supportando – dal punto di vista tecnico – le attività di monitoraggio fisico e procedurale, di rendicontazione finanziaria, di reportistica e di promozione e diffusione delle iniziative oggetto dei progetti stessi. Si richiedono competenze nella supervisione degli approvvigionamenti di beni e dei servizi necessari in tutte le fasi della progettazione e nel supportare i ricercatori impegnati nelle attività tecniche e scientifiche. I candidati assunti dovranno coordinarsi, inoltre, con il referente scientifico del progetto circa i rapporti con le risorse umane impiegate nella realizzazione delle attività di progetto, raccogliere e analizzare i dati del progetto, partecipare a riunioni, gruppi di lavoro e incontri, nonché a ogni attività rientrane nell’ambito dell’iniziativa progettuale

I requisiti

Per candidarsi a questo concorso il bando richiede il possesso di una laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento. Serve, inoltre, l’attestata esperienza in ambito di gestione dei progetti sia nazionale che europei. I candidati dovranno dimostrare di aver avuto collaborazioni nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, conoscere le metodologie di project management e i meccanismi di coordinamento e controllo delle progettazione. Infine, i vincitori del concorso dovranno avere competenze anche nella creazione di documenti di testo, di fogli di lavoro e di grafici. La valutazione della commissione si estenderà anche alla conoscenza della lingua inglese.

Come inviare domanda ed entro quando

La domanda di candidatura al concorso presso l’Università degli Studi di Palermo dovrà essere presentata mediante la piattaforma telematica di reclutamento Pica Cineca. Una volta effettuato il collegamento alla pagina internet e l’accesso con le credenziali di identità digitale, occorre compilare i form di candidatura al concorso immettendo le informazioni circa i requisiti, i titoli di studio e le esperienze professionali. La scadenza per inviare la domanda è fissata alle ore 12 del giorno 4 luglio 2024.

Valutazione titoli e prova orale



Le prove di selezione prevedono la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova orale. La valutazione dei titoli assegna fino a 15 punti, dei quali l’esperienza pregressa 4 punti, gli altri titoli di studio 4 punti, i titoli informatici 1 punto e le eventuali pubblicazioni scientifiche 6 punti. La prova orale assegna, invece, fino a un massimo di altri 30 punti. Ulteriori dettagli sono presenti nel bando di concorso, in particolare sull’approvazione della graduatoria, sulla costituzione del rapporto di lavoro e sull’informativa del trattamento dei dati personali.

