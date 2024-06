Concorso vigili del fuoco 2024, via al bando da 350 posti: ecco come partecipare

Ecco i requisiti e tutto ciò che c'è da sapere per accedere al concorso per aspiranti vigili del fuoco.

Concorso vigili del fuoco 2024: è online il bando da 350 posti per aspiranti vigili del fuoco indetto dalla Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso del Corpo nazionale.

Ecco i requisiti e come partecipare.

Concorso vigili del fuoco 2024, 350 posti

Si tratta di un concorso per titoli ed esami che prevede 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si ricorda che sono riservati:

Il 45% dei posti ai volontari in ferma prefissata delle forze armate;

Il 35% al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla scadenza del bando di concorso risulti iscritto negli elenchi da almeno 3 anni e abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio.

Requisiti

Per partecipare al concorso per vigili del fuoco da 350 posti del 2024, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti politici;

Età non superiore ai 26 anni, limite innalzato a 37 anni per il personale volontario del Corpo nazionale iscritto da almeno un anno negli elenchi. Limite di età innalzato di 3 anni per coloro che hanno prestato servizio militare;

possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali necessari per svolgere l’attività di vigile del fuoco;

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

di istruzione secondaria di secondo grado; Non essere stati espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati;

Non aver riportato condanne per delitto non colposo o essere sottoposti a misura di prevenzione;

Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal lavoro nella Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari.

Le prove del concorso vigili del fuoco

Il concorso dei vigili del fuoco 2024 prevede una prova preselettiva a risposta multipla sulle seguenti materie:

storia d’Italia dal 1861 ad oggi;

elementi di chimica e fisica;

quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico;

quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Seguono 3 prove motorio-attitudinali e la valutazione dei titoli.

Come partecipare

Per partecipare al concorso per vigili del fuoco bisogna fare domanda online utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it: c’è tempo dal 21 giugno 2024 e fino al 20 luglio 2024.

Bando concorso vigili del fuoco 2024

Di seguito il bando completo del concorso per ulteriori informazioni e chiarimenti.

LEGGI IL BANDO DI CONCORSO

