Università di Palermo alla ricerca di professori, via ai concorsi: bandi, posti e come partecipare

Da 15 a 44 posti in I fascia: ecco le nuove posizioni aperte all'Università di Palermo.

Indetti nuovi concorsi per la selezione di professori all’Università degli Studi di Palermo: disponibili posti in diversi dipartimenti e per svariate discipline.

Ecco i dettagli del bando, i requisiti e le modalità di partecipazione. Nelle scorse settimane, l’Ateneo palermitano aveva già annunciato la volontà di investire sui professionisti del mondo dell’insegnamento per garantire la migliore offerta formativa possibile.

Concorsi per professori all’Università di Palermo, i posti

Sono previste concorsi per ricoprire – mediante chiamata – da un minimo di 15 posti a un massimo di 44 posti da professore universitario di prima fascia. I settori interessati sono i seguenti:

Concorso 1

settore concorsuale 06/E3 – settore scientifico-disciplinare MED/27 – Neurochirurgia – un posto;

settore concorsuale 06/N1 – settore scientifico-disciplinare MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche riabilitative – un posto;

settore concorsuale 05/H1 – settore scientifico-disciplinare BIO/16 – Anatomia umana – un posto;

Concorso 2

Settore concorsuale 13/D3 – settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 – Statistica sociale – un posto;

settore concorsuale 10/N2 – settore scientifico-disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura araba – un posto;

settore concorsuale 10/E1 – settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 – Letteratura latina medievale e umanistica – un posto.

Università di Palermo – concorso 3 per professori universitari

settore concorsuale 14/C3 – settore scientifico-disciplinare SPS/12 – Sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale – un posto;

settore concorsuale 11/A1 – settore scientifico-disciplinare M-STO/01 – Storia medievale – un posto;

settore concorsuale 08/C1 – settore scientifico-disciplinare ICAR/10 – Architettura tecnica – un posto.

Concorso 4

settore concorsuale 02/B2 – settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica della materia – un posto;

settore concorsuale 02/B1 – settore scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale – un posto;

settore concorsuale 09/D2 – settore scientifico-disciplinare ING-IND/23 – Chimica fisica applicata – un posto.

Concorso 5

settore concorsuale 04/A2 – settore scientifico-disciplinare GEO/03 – Geologia strutturale – un posto;

settore concorsuale 05/B2 – settore scientifico-disciplinare BIO/06 – Anatomia comparata e citologia – un posto;

settore concorsuale 05/H1 – settore scientifico-disciplinare BIO/16 – Anatomia umana – un posto.

Università di Palermo – concorso 6 per professori

settore concorsuale 08/B3 – settore scientifico-disciplinare ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni – un posto;

settore concorsuale 09/B2 – settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 – Impianti industriali meccanici – un posto;

settore concorsuale 09/E1 – settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 – Elettrotecnica – un posto.

Concorso 7

settore concorsuale 09/B1 – settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione – un posto;

settore concorsuale 09/B3 – settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale – un posto;

settore concorsuale 02/B2 – settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica della materia – un posto;

Concorso 8

settore concorsuale 06/M1 – settore scientifico-disciplinare MED/42 – Igiene generale e applicata – un posto;

settore concorsuale 06/G1 – settore scientifico-disciplinare MED/38 – Pediatria generale e specialistica – un posto;

settore concorsuale 05/F1 – settore scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia applicata – un posto;

Il concorso 9 per professori universitari all’Università di Palermo

settore concorsuale 07/B1 – settore scientifico-disciplinare AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee – un posto;

settore concorsuale 07/C1 – settore scientifico-disciplinare AGR/08 – Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali – un posto;

settore concorsuale 07/C1 – settore scientifico-disciplinare AGR/09 – Meccanica agraria – un posto.

Concorso 10

settore concorsuale 07/G1 – settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale – un posto;

settore concorsuale 07/B2 – settore scientifico-disciplinare AGR/03 – Arboricoltura generale e coltivazioni arboree – un posto;

Concorso 11

settore concorsuale 12/A1 – settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto privato – un posto;

settore concorsuale 07/A1 – settore scientifico-disciplinare AGR/01 – Economia ed estimo rurale – un posto;

settore concorsuale 13/A5 – settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 – Econometria – un posto;

Università di Palermo, concorso 12 per professori universitari

settore concorsuale 11/D1 – settore scientifico-disciplinare M-PED/02 – Storia della pedagogia – un posto;

settore concorsuale 14/C2 – settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – un posto;

settore concorsuale 06/G1 – settore scientifico-disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria infantile – un posto.

Concorso 13

settore concorsuale 08/F1 – settore scientifico-disciplinare ICAR/20 – Tecnica e pianificazione urbanistica – un posto;

settore concorsuale 10/F4 – settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 – Critica letteraria e letterature comparate – un posto;

settore concorsuale 11/E4 – settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 – Psicologia dinamica – un posto.

Concorso 14

settore concorsuale 10/C1 – settore scientifico-disciplinare L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione – un posto;

settore concorsuale 10/F1 – settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana – un posto;

settore concorsuale 10/F3 – settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana – un posto.

Unipa, concorso 15 per professori

settore concorsuale 11/C4 – settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 – Estetica – un posto;

settore concorsuale 12/G2 – settore scientifico-disciplinare IUS/16 – Diritto processuale penale – un posto;

settore concorsuale 11/C4 – settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi un posto;

Requisiti

Per partecipare ai concorsi dell’Università di Palermo per professori, i candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti. In particolare, possono partecipare alle selezioni:

Studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la classe messa a concorso o per uno dei settori concorsuali dello stesso macrosettore;

Candidati che hanno conseguito l’idoneità nel settore concorsuale di riferimento per la fascia corrispondente a quella del bando di concorso dell’Università di Palermo:

I professori già in servizio in altri Atenei per il settore e la fascia concorsuale di riferimento;

Studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando.

In più gli aspiranti professori partecipanti al concorso indetto dall’Università di Palermo devono essere in possesso di questi altri requisiti:

Godimento dei diritti civili e politici;

Idoneità fisica all’impiego;

Non essere stati licenziati, dichiarati destituiti o decaduti da un impiego nella pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o motivi disciplinari.

Non essere in rapporto di parentela o affinità (fino al quarto grado compreso) con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento, il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio d’Amministrazione d’Ateneo.

Come partecipare

La domanda di partecipazione al concorso dell’Università di Palermo va inviata online tramite il portale disponibile all’indirizzo https://pica.cineca.it/unipa/. La scadenza è fissata alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cioè del 22 luglio 2024.

CLICCA QUI E LEGGI IL BANDO per ulteriori informazioni

