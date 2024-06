Concorso AUPC / AUFP Marina Militare 2024, bando da oltre 200 posti: ecco i requisiti

Marina alla ricerca di Allievi Ufficiali, ruolo normale o speciale.

Indetto concorso per l’ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) e di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare per l’anno 2024.

Si tratta di due concorsi molto attesi per chi desidera intraprendere la carriera militare. Ecco i dettagli del bando, con requisiti e modalità di partecipazione al concorso.

Concorso AUPC / AUFP Marina Militare 2024, bando e posti

La selezione pubblica servirà per l’ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, al 23° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l’ammissione di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare.

I posti (in totale 212) sono così divisi.

a) 11 posti per l’ammissione al 23esimo corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui:

9 per il Corpo di Stato Maggiore;

2 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

b) 37 posti per l’ammissione al 30° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui:

12 per il Corpo del Genio della Marina – specialità genio navale (2 per ingegneri elettrici, 1 per informatici, 1 per ingegneri meccanici, 8 per ingegneri navali);

17 per il Corpo del Genio della Marina – specialità infrastrutture;

5 posti per medici del Corpo Sanitario Militare Marittimo;

3 posti per farmacisti del Corpo Sanitario Militare Marittimo.

c) 50 posti per l’ammissione al 30° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale della Marina Militare, per il Corpo delle Capitanerie di Porto

d) 50 posti per il 31esimo corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui:

47 per il Corpo di Stato Maggiore;

1 per il Corpo di Stato Maggiore, per il successivo impiego nelle Forze speciali della Marina Militare;

2 per il Corpo di Stato Maggiore, per il successivo impiego nei Reparti subacquei della Marina Militare.

e) 52 posti per il 32° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui:

2 posti per il Commissariato Militare Marittimo;

50 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

f) 12 posti per il 32°corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), per il Corpo Sanitario Militare Marittimo:

2 psicologi;

3 odontoiatri;

3 veterinari;

4 ingegneri clinici.

Requisiti

Per partecipare al concorso AUPC / AUFP della Marina Militare 2024, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

Età compresa tra i 17 anni (compiuti) e 23 anni (non compiuti) –> concorso lettera A;

Età compresa tra i 17 e i 38 anni (non compiuti) –> concorso lettera b/c/d, numero 1, lettera e e lettera f;

Età compresa tra i 17 e i 30 anni (non compiuti al 30 gennaio 2025) –> concorso lettera d, numero 2 e 3.

Per i minorenni: per partecipare ai concorsi della Marina Militare serve il consenso dei genitori o del tutore legale;

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione o prosciolti da un precedente arruolamento per motivi disciplinari, inattitudine alla vita militare o per inidoneità psico-fisica;

Se candidati di sesso maschile, requisito è non essere stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile (a meno di non aver presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status).

Non avere condanne per delitti non colposi;

Se militari, non avere in atto procedimenti disciplinari a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione per fatto non commesso o perché il fatto non sussiste;

Non essere sottoposti a misure di prevenzione;

Condotta incensurabile e comportamento dignitoso e di assoluta fedeltà nei confronti delle istituzioni democratiche;

Non essere dichiarati inidonei ai corsi per piloti per i concorsi che lo prevedono.

Concorso AUPC / AUFP Marina Militare 2024, titoli di studio richiesti

per gli 11 (undici) posti per il Corpo di Stato Maggiore e per il Corpo delle Capitanerie di Porto da ammettere ai Corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di durata quadriennale integrato dal corso annuale;

di secondo grado di durata quinquennale o di durata quadriennale integrato dal corso annuale; per i 2 (due) posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità genio navale da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), punto 1.1), laurea magistrale LM-28 (Ingegneria elettrica);

per n. 1 (uno) posto per il Corpo del Genio della Marina – specialità genio navale da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), punto 1.2), una delle seguenti classi di laurea magistrale: LM-66 (Sicurezza informatica), LM-25 (Ingegneria dell’Automazione), LM-32 (Ingegneria informatica);

per n. 1 (uno) posto per il Corpo del Genio della Marina – specialità genio navale da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), punto 1.3), una delle seguenti classi di laurea magistrale: LM-33 (Ingegneria meccanica), LM-30 (Ingegneria energetica), LM-53 (Scienze e Ingegneria dei materiali), LM-22 (Ingegneria Chimica), LM-26 (Ingegneria della sicurezza);

per gli 8 (otto) posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità genio navale da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), punto 1.4), laurea magistrale LM-34 (Ingegneria navale);

per i 17 (diciassette) posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità infrastrutture, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), una delle seguenti classi di laurea magistrale: LM-3 (Architettura del Paesaggio), LM-4 (Architettura e Ingegneria edilearchitettura), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-10 (Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali), LM-26 (Ingegneria della sicurezza), LM-28 (Ingegneria elettrica), LM-33 (Ingegneria Meccanica), LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio), LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM74 (Scienze e Tecnologie geologiche) e LM-75 (Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio) con abilitazione all’esercizio di una delle seguenti professioni: 1) ingegnere; 2) architetto; 3) pianificatore territoriale; 4) geologo; 5) paesaggista; 6) conservatore dei beni architettonici e ambientali;

per i 5 (cinque) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo – medici, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3), laurea magistrale LM-41 (Medicina e chirurgia) con abilitazione all’esercizio della professione;

per i 3 (tre) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo – farmacisti, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4), laurea magistrale LM-13 (classe delle lauree magistrali in farmacia e farmacia industriale) con abilitazione all’esercizio della professione di farmacista;

per i 50 (cinquanta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto e per i complessivi 50 (cinquanta) posti per il Corpo di Stato Maggiore, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui rispettivamente all’articolo 1, comma 1, lettera c) e lettera d), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di durata quadriennale integrato dal corso annuale;

per i 2 (due) posti per il Commissariato Militare Marittimo, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-16 (classe delle lauree magistrali in finanza), LM-56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia), LM-77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) LM62 (classe delle lauree magistrali in scienze della politica), LMG/01 (classe delle lauree magistrali in giurisprudenza);

per i 50 (cinquanta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6 (Biologia), LMG/01 (Giurisprudenza), LM-18 (Informatica), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (Ingegneria della sicurezza), LM-27 (Ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (Ingegneria elettronica), LM-31 (Ingegneria gestionale), LM-32 (Ingegneria informatica), LM-33 (Ingegneria meccanica), LM-34 (Ingegneria navale), LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio), LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM54 (Scienze chimiche), LM-56 (Scienze dell’economia), LM-60 (Scienze della natura), LM66 (Sicurezza informatica), LM-72 (Scienze e tecnologie della navigazione), LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio), LM-77 (Scienze economico aziendali), LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell’informazione), LM-92 (Teorie della comunicazione);

per i 2 (due) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo – psicologi, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1), laurea magistrale in psicologia (LM-51) e diploma di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;

per i 3 (tre) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo – odontoiatri, da ammettere al

corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e diploma di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra;

per i 3 (tre) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo – veterinari, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), laurea magistrale in medicina veterinaria (LM42) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario di cui al decreto ministeriale del 9 settembre 1957;

per i 4 (quattro) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo ingegneri clinici, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), uno dei seguenti titoli di studio, nonché l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’albo degli ingegneri: 1) laurea in ingegneria con indirizzo nel campo clinico (classe L-8 o L-9 di cui al D.M. n. 270/2004 ; o classe L-10 di cui al D.M. 509/1999); 2) laurea magistrale o specialistica in ingegneria classe LM-21.

Come partecipare

Per partecipare al concorso AUPC / AUFP della Marina Militare 2024 bisogna inviare domanda online (per uno solo dei profili) tramite il portale Concorsi del Ministero della Difesa, disponibile all’indirizzo https://concorsi.difesa.it/. C’è tempo fino al 27 luglio 2024.

Leggi il bando completo del concorso