Ti piacerebbe diventare medico? Ecco tutte le indicazioni e il percorso di studi

Quella del medico è una delle professioni più ambite: la guida per riuscire a svolgerla.

Negli ultimi anni di scuola superiore si comincia a ragionare su cosa voler fare dopo, rispetto alle scelte universitarie. Molti, soprattutto dopo il liceo, si ritrovano a scegliere la professione che da sempre li ha affascinati, come quella del medico. Ma come si fa a diventare medico?

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Dopo il diploma, chi si chiede come diventare medico dovrà scegliere l’Università di Medicina. Questa può essere pubblica oppure privata ma, in qualunque caso non si può scappare dalla prova d’accesso a numero chiuso.

L’unica differenza sta nel fatto che le università private decidono autonomamente la struttura e la data della prova, mentre gli atenei pubblici si rifanno alle direttive dell’annuale bando MIUR.

Come diventare medico: il corso di laurea in Medicina

Per partecipare al test di Medicina basta iscriversi al TOLC-MED e pagare la quota d’iscrizione. Entro 15 giorni dallo svolgimento del TOLC, nell’area riservata, verrà pubblicato il punteggio equalizzato e ulteriori dettagli legati all’esito per singoli argomenti. Successivamente, sarà possibile presentare l’istanza di inserimento in graduatoria, che verrà pubblicata alla fine.

Se la vostra preparazione al TOLC-MED si è rivelata particolarmente performante allora potrete accedere al corso di laurea in Medicina, il quale è magistrale e a ciclo unico. Saranno 6 anni molto intensi, controbilanciati dal fatto di studiare materie che contribuiscono alla formazione totale di chi intende diventare medico.

Nei primi anni il piano di studi medicina si concentra sulle cosiddette scienze precliniche di base, tra cui Anatomia, Biologia, Fisica, Chimica Medica, Fisiologia Umana, Microbiologia eccetera. Sono materie propedeutiche a quelle più caratterizzanti degli anni successivi del percorso di come diventare medico, come Patologia e Immunopatologia, Discipline Neurologiche, Farmacologia, Tossicologia, Medicina di Laboratorio e Diagnostica integrata, più tante altre ancora.

In generale per il conseguimento della laurea sono necessari 360 crediti formativi universitari (CFU). Si acquisiscono di regola 60 crediti ogni anno con prove di valutazione sia per gli insegnamenti teorici sia per il tirocinio di medicina.

Questo si può svolgere già a partire dal quinto anno del corso di laurea in medicina e dura 3 mesi: un mese presso il reparto di Medicina, un mese presso il reparto Chirurgia e un mese presso l’ambulatorio di un medico di medicina generale, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. In questa maniera chi si domanda come diventare medico potrà scegliere con maggiore cognizione di causa la specializzazione che più gli si addice.

Come diventare medico: l’abilitazione

Come stabilito dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilita all’esercizio della professione, previa acquisizione del giudizio di idoneità al tirocinio.

Il decreto stabilisce anche che, quando il tirocinio non è svolto all’interno del corso, i laureati si abilitano con il conseguimento della valutazione del tirocinio post-laurea. L’abilitazione sarà propedeutica all’iscrizione all’Albo dei Medici.

Come diventare medico: le scuole di specializzazione

A quel punto si hanno diverse strade di fronte a sé: ad esempio si possono sostituire medici di base e pediatri durante le loro assenze, si può fare la guardia medica, oppure si può prestare servizio in cliniche private o presso eventi sportivi. Molti decidono di provare l’esame per diventare medico di base, o ancora tentano di entrare in una delle scuole di specializzazione di medicina.

Per entrare a una delle scuole di specializzazione medicina è necessario superare un concorso annuale per titoli ed esami, bandito con decreto del Miur per il numero di posti determinati. Ogni candidato ha la possibilità di indicare tre scuole di specializzazione in ordine di preferenza.