Quanto guadagna un medico di base? Le variazioni di stipendio

Sono sempre al nostro servizio e spesso capita di pensare a quanto guadagna un medico di base. I compensi variano a seconda di differenti fattori come il numero dei pazienti in cura o la tipologia di attività che viene fornita. Innanzitutto il ruolo ricoperto dal medico di base è diverso. Si tratta di un libero professionista laureato in medicina che fornisce assistenza sanitaria a singole persone. Invece il medico di famiglia cura per lunghi periodi tutti i membri di un medesimo nucleo familiare. Nello specifico conosce in maniera approfondita le storie mediche dei componenti della famiglia così come le condizioni di salute.

Quanto guadagna un medico di base?

Si inizia da 70 euro lordi, una cifra prevista per ogni paziente a carico. Il numero non può superare i 1.500. L’importo dello stipendio si aggira intorno a circa 52.500 euro lordi all’anno (pari a 4.375 euro lordi al mese). Alcuni arrivano a 160.000 euro lordi lo stipendio di un medico di base è dipende da molti fattori.

Lo stipendio si basa sugli anni di esperienza. Nello specifico per meno di 3 anni di esperienza circa 71.500 euro lordi all’anno. Tra i 10 e i 20 anni circa 123.000 euro lordi all’anno e per oltre 20 anni più di 160.000 euro annui lordi l’anno. Il massimo di assistiti consentiti è di 1.500 ma varia in base alla zona. Con meno di 500 pazienti circa 70 euro lordi per ognuno invece con più di 500 pazienti circa 35 euro lordi per ognuno.