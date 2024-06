Sogni di diventare un professore universitario? Ecco come fare: tutti gli step

Tutto quello che c'è da sapere su una possibile carriera da professore universitario: ecco come diventarlo passo dopo passo

Sogni di sederti in cattedra ed insegnare all’Università la disciplina di cui sei sempre stato innamorato? Bene, in questo articolo cercheremo di spiegarti tutti gli step per arrivare, passo dopo passo, a diventare un professore universitario.

La laurea

Per diventare professore universitario, logicamente, è obbligatorio innanzitutto conseguire una laurea relativa alla materia a cui si è interessati. Se, ad esempio, si vuole diventare professori di diritto privato o di diritto costituzionale, è necessario conseguire la laurea in giurisprudenza. Oppure, nel caso in cui si volesse insegnare medicina, va presa la laurea in medicina. Dopo il conseguimento della laurea, è necessario partecipare a un concorso pubblico per frequentare il dottorato di ricerca, che può essere vinto con borsa di studio e senza borsa di studio. Il dottorato ha una durata variabile tra i 3 e i 5 anni e prevede la frequentazione di una serie di lezioni.

I concorsi



Per diventare professore universitario, dopo la laurea è necessario partecipare a una serie di concorsi per diventare:

Ricercatore a tempo indeterminato.

Professore di II fascia.

Professore di I fascia.

Vi sono, poi, una serie di posizioni ulteriori che è possibile ricoprire durante la carriera universitaria:

Assistente universitario.

Ricercatore a tempo determinato: si tratta di contratti triennali non rinnovabili al termine dei quali si può accedere direttamente al ruolo di Professore di II fascia, se in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, e a seguito di valutazione positiva dell’ateneo oppure di contratti rinnovabili per un certo numero di anni.

Assegnista di ricerca: ogni contratto può avere una durata minima di un anno e massima di tre anni. La durata totale dei rapporti come assegnista di ricerca non può comunque essere superiore a sei anni. La durata globale dei rapporti come assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato non può superare i dodici anni.

Professore straordinario a tempo determinato: professore con contratto di 3 anni rinnovabile per altri 3 anni: si tratta di un posto riservato a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.

Lo stipendio di un professore universitario

Lo stipendio di un professore universitario è alquanto elevato e può corrispondere, in media, a circa 3.000/4.000 euro al mese.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI