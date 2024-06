Concorsi pubblici di luglio 2024: ecco i bandi attivi e i posti a disposizione

Dalla sanità all'università: i concorsi attivi a luglio 2024 e tutte le informazioni utili per partecipare.

Concorsi pubblici di luglio 2024: ecco l’elenco completo delle selezioni pubbliche in scadenza e appena pubblicate dagli Enti.

Tantissime le opportunità in diversi settori, prima tra tutte il maxi avviso Asmel 2024: per le domande di partecipazione al concorso finalizzato alle assunzioni nei Comuni, infatti, è prevista anche una proroga al 10 luglio.

Concorsi pubblici luglio 2024, i bandi attivi e le scadenze

Risultano attivi in Italia. Di seguito alcune delle principali selezioni attive, con relativa data di scadenza dei bandi:

Concorso Ministero dell’Interno per 1248 funzionari. Il Ministero ha indetto una maxi selezione per il reclutamento di funzionari nei ruoli dell’Amministrazione civile. Sono disponibili: 514 posti con il profilo di funzionario economico-finanziario, 49 posti con il profilo di funzionario statistico, 182 posti con il profilo di funzionario informatico, 3 posti con il profilo di funzionario tecnico e 150 posti con il profilo di funzionario linguistico. La scadenza è stata prorogata all’8 luglio 2024.

Concorso notarile 2024: 400 posti per aspiranti notai (scadenza 21 luglio 2024).

Concorso vigili del fuoco 2024: 350 posti a disposizione, bando con scadenza il 21 luglio 2024.

Tra i concorsi pubblici di luglio 2024 più attesi in Italia c’è quello per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento e Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare. Disponibili 212 posti. Bando in scadenza il 27/7/2024.

Ministero dell’Economia: attivo un concorso da 146 posti per magistrati tributari, con scadenza al 7 luglio 2024.

Concorsi pubblici nel mondo della sanità di luglio 2024: sono tanti i bandi attivi. Tra quelli più importanti: il concorso da 80 posti per l’Azienda ospedaliera nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e l’Azienda sanitaria locale AL di Alessandria; i bandi da 55 posti attivati dall’Azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi di Varese; la selezione da 42 posti all’Azienda pubblica di servizi alla persona dei Comuni modenesi Area Nord di Mirandola per oss; i bandi da 85 posti 85 posti all’Asl di Rieti (scadenza 7 luglio). Si attende – ma è ancora in uscita – un maxi bando da 150 posti all’Asp di Siracusa. Attivo anche un concorso Asl per necrofori a Salerno da 36 posti (scadenza 25 luglio 2024).

Concorsi nel mondo dell’ Università : si segnalano le opportunità di assunzione all’ Università di Palermo (diverse selezioni per professori e ricercatori, con decine di posti a disposizione, tutti con scadenze a luglio 2024); i 7 bandi per ricercatori e professori (più uno per 5 funzionari di area amministrativo-gestionale) attivi all’ Università di Milano con scadenza il 4 luglio (concorso funzionari) e il 19 luglio (professori e ricercatori); concorso per 47 posti da ricercatore all’ Università di Firenze (scadenza 25 luglio 2024); i 31 posti per il dottorato all’ Università di Verona (scadenza 3 luglio 2024); concorso alla facoltà di Psicologia per 17 professori di II fascia all’ Università E-Campus (scadenza 6 luglio 2024); due bandi da 30 posti all’ Università di Torino per collaboratori del settore amministrativo (scadenza 22 luglio 2024). Si tratta, naturalmente, dei concorsi pubblici principali in campo universitario, ma l’elenco non è completo.

Concorso al Ministero della Giustizia: disponibili 30 posti per funzionario tecnico. Bando in scadenza il 16/7/2024.

Concorsi pubblici luglio 2024, bandi in Sicilia

In Sicilia sono attivi più di 20 bandi di concorso pubblico, ai quali si sommano tutti i concorsi nazionali che prevedono posizioni aperte anche in Sicilia (compreso il maxi concorso del Ministero dell’Interno). Per maggiori informazioni, ecco un articolo approfondito su Concorsi pubblici di luglio 2024 in Sicilia.

L’Avviso Asmel

Il maxi concorso per la creazione di elenchi di idonei in grado di ottenere assunzioni potenziali nei Comuni Asmel, 325 in tutta Italia (Sicilia compresa), prevede la possibilità di presentare domanda di partecipazione fino al 10 luglio 2024. Ecco una guida per spiegare come funzionano le assunzioni da Asmel, i titoli di studio richiesti e cosa studiare per la prova selettiva.

Come partecipare e rimanere aggiornati

Per partecipare ai concorsi pubblici in Sicilia o nel resto d’Italia, fare sempre riferimento alle modalità di partecipazione riportate nei bandi. Rimanere aggiornati sui concorsi attivi è molto semplice: basta leggere regolarmente il sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (e sul portale relativo del sito del Ministero dell’Interno) o visitare la sezione “Lavoro” di QdS.it. I bandi, naturalmente, si trovano anche sui siti ufficiali degli Enti che assumono e sul portale inPA per quanto riguarda le selezioni nella pubblica amministrazione.

