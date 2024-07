Maxi concorso da 294 posti al Policlinico San Martino: ecco come partecipare

Diverse sedi a disposizione nell'area metropolitana di Genova: ecco tutto ciò che c'è da sapere sul concorso.

Indetto un concorso pubblico a gestione unificata per l’area metropolitana, per titoli ed esami, per la copertura di 294 posti da infermieri al Policlinico San Martino di Genova.

Ecco tutti i requisiti e i dettagli per partecipare.

Concorso per infermieri al Policlinico San Martino di Genova, 294 posti

L’I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 294 infermieri. Ecco le sedi e i posti a disposizione:

I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino (94 posti);

(94 posti); A.S.L.3 (149 posti);

(149 posti); E.O. Ospedali Galliera (22 posti);

(22 posti); I.R.C.C.S. Istituto Giannina Gaslini (28 posti);

(28 posti); Ospedale Evangelico Internazionale (1 posto).

In sede di compilazione della domanda di partecipazione, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare una sola Azienda per la quale concorrere.

Requisiti

Di seguito i requisiti per accedere al maxi concorso per infermieri indetto dal Policlinico San Martino di Genova:

Requisiti generali

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla legge;

godimento dei diritti politici;

assenza di condanne penali o misure cautelari che impediscano di lavorare con la pubblica amministrazione;

idoneità alle mansioni da svolgere.

Requisiti specifici

diploma di laurea di primo livello abilitante alla professione sanitaria di Infermiere o diploma universitario nel corrispondente profilo o titolo equiparato;

iscrizione all’Albo Professionale di competenza.

Ulteriori informazioni sul concorso per infermieri nel bando. Di seguito il link.

LEGGI IL BANDO

Come partecipare

Per partecipare al concorso per infermieri indetto dal Policlinico San Martino di Genova bisogna presentare domanda online esclusivamente tramite il portale disponibile sul sito https://ospedalesanmartino.iscrizioneconcorsi.it/. C’è tempo fino alle ore 23:59 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, cioè fino al 15/8/2024 (essendo festivo, dovrebbe essere prevista la proroga al giorno feriale successivo).

Immagine di repertorio