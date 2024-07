Concorsi al Comune in Sicilia, i bandi e i posti disponibili a luglio 2024

Da Catania a Vittoria: tutto ciò che c'è da sapere sulle assunzioni dei Comuni nel mese di luglio.

Concorsi e opportunità di lavoro al Comune in Sicilia: ecco i bandi attivi in tutto il territorio regionale nel mese di luglio 2024 e i posti da coprire.

Concorsi al Comune in Sicilia, bandi e posti (luglio 2024)

Di seguito i bandi attivi a luglio 2024:

Comune di Catania : attivi due concorsi, rispettivamente da 16 posti (ruolo Istruttore Contabile – Ragioniere ) e 4 posti (ruolo Funzionario Contabile );

: attivi due concorsi, rispettivamente da 16 posti (ruolo ) e 4 posti (ruolo ); Comune di Venetico (ME): concorso per la selezione di 2 unità di personale inquadrati nell’Area degli Istruttori del vigente CCNL (ex Cat “C”) – art. 3/ter del D.L. n° 80/2021 – profilo professionale “Istruttore/Agente di Polizia Municipale”;

(ME): concorso per la selezione di 2 unità di personale inquadrati nell’Area degli Istruttori del vigente CCNL (ex Cat “C”) – art. 3/ter del D.L. n° 80/2021 – profilo professionale “Istruttore/Agente di Polizia Municipale”; Comune di Vittoria: attivi un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di “Agronomo”, Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex Cat.D), e un concorso per esami per la copertura di un posto di “Istruttore Direttivo dei Servizi Informatici“, Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex Cat. D).

Requisiti specifici:

I due concorsi del Comune di Catania: per il primo bando (16 posti) serve un diploma come Ragioniere, Perito Commerciale; Perito Aziendale; Analista Contabile o Amministrazione, finanza e Marketing o una laurea in discipline economiche ritenute titolo di accesso superiore; il secondo bando prevede una laurea in ambito economico.

Comune di Venetico: patente B, diploma di maturità, esperienza professionale, regolare posizione con gli obblighi di leva, idoneità psicofisica.

Comune di Vittoria: posizione regolare con gli obblighi di leva (ove previsto), possesso di uno dei titoli di studio per il profilo professionale di “Agronomo” o possesso di uno dei titoli di studio per il profilo professionale di “Istruttore Direttivo dei Servizi Informatici” o Solo per il Funzionario “Agronomo” – Possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione tecnica, in relazione alla figura ricercata. Non è necessaria l’iscrizione all’albo professionale.

Requisiti

Requisiti per tutti i concorsi per lavorare al Comune sono:

Cittadinanza italiana o equiparata secondo l’articolo 38 del del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001;

Età compresa tra i 18 anni e l’età prevista per il collocamento a riposo;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere esclusi dall’elettorato attivo e non essere stati dispensati, destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego nella Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, produzione di documenti falsi o motivi disciplinari;

Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali o misure di sicurezza a proprio carico che impediscano o ostacolino il rapporto lavorativo con la PA.

Come fare domanda

Le modalità di partecipazione ai concorsi per lavorare al Comune di luglio 2024 attivi in Sicilia sono disponibili nei rispettivi bandi. Per tutti i bandi contenuti nell’articolo, il candidato deve presentare domanda online tramite il portale inPA entro la data di scadenza.

Concorsi al Comune in Sicilia, luglio 2024: le scadenze

Comune di Catania: 22 luglio (entrambi i concorsi)

Comune di Venetico: 25 luglio

Comune di Vittoria: 30 luglio (entrambi i concorsi)

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio