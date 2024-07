Progressioni ATA all’Area dei funzionari ed EQ: pubblicato bando su InPA

I dettagli su come partecipare alla procedura valutativa atta alla progressione all’Area dei funzionari e non solo.

Fino al 29 luglio sono aperti i termini di presentazione delle domande al fine di partecipare alla procedura valutativa atta alla progressione all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione per assistenti amministrativi facenti funzione DSGA. Sul sito InPA è stato pubblicato il bando. Le richieste devono essere presentate solo in modalità telematica tramite il Portale unico del reclutamento raggiungibile all’indirizzo del sito InPA. Bisogna avere le credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Necessario essere pure abilitati al servizio “Istanze online”. Si può accedere al servizio pure tramite l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” collegandosi all’indirizzo del Miur. La domanda può essere presentata in una sola regione.

Come compilare la domanda e chi può partecipare

Bisogna accedere alla pagina principale della “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive” con le credenziali possedute;

Selezionare Istante e cliccare presenta una domanda e dalla lista delle istanze scegliere “Procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”;

Compilare cliccando sul tasto “VAI ALLA DOMANDA”;

Aggiornare i dati precedentemente inseriti usando la funzione di modifica;

Inserire l’elenco dei documenti da allegare alla richiesta;

Inoltrare la domanda entro la data indicata come termine ultimo. Si crea un documento pdf che sarà inserito nella sezione “Domande presentate” del menù “Istanze” col modulo domanda compilato.

Quanti possono accedere

Possono partecipare gli assistenti amministrativi di ruolo in possesso di laurea magistrale che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nell’area degli assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione. Possono accedere pure gli assistenti amministrativi di ruolo in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado con almeno 10 anni di esperienza nell’area degli assistenti e/o in quella, equivalente, del precedente sistema di classificazione. Un prerequisito è quello dell’aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno 3 anni scolastici interi compreso l’anno scolastico 2023/2024 nel caso sia stato conferito incarico annuale. Per ulteriori dettagli consultare il bando.