Concorso nei Centri per l’impiego, posti anche in Sicilia: ecco i bandi

Posti in più di una provincia siciliana: ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Il concorso per assumere personale nei Centri per l’impiego (Cpi) del Ministero dell’Interno prevede 150 posti nel 2024 e alcuni di questi sono anche in Sicilia.

Ecco i bandi dei Cpi della Regione Siciliana, le date e le modalità di partecipazione. Le altre regioni che prevedono assunzioni sono – oltre alla Regione Siciliana – la Regione Liguria, la Regione Basilicata, la Regione Marche.

Concorsi nei centri per l’impiego 2024, posti anche in Sicilia

La selezione prevede l’assunzione – a tempo indeterminato negli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Interno – un totale di 93 operatori amministrativi e 57 tecnici.

Bandi e posti del concorso dei centri per l’impiego in Sicilia

Di seguito i posti disponibili per ciascun profilo (amministrativo/tecnico) nelle sedi siciliane.

CPI Agrigento: 2 posti per operatori amministrativi, uno dei quali riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito;

LEGGI IL BANDO

CPI Catania: 2 posti per operatori tecnici;

CLICCA PER LEGGERE IL BANDO

CPI Siracusa: un posto per operatore amministrativo;

LEGGI L’AVVISO PER SIRACUSA

CPI Enna : un posto per operatore amministrativo (bando chiuso);

: un posto per operatore amministrativo (bando chiuso); CPI Messina: un posto per operatore amministrativo (bando chiuso).

Requisiti

Per partecipare al concorso per lavorare nei centri per l’impiego, con posti anche nei CPI della Sicilia, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Licenza scuola media inferiore (assolvimento dell’obbligo scolastico);

Cittadinanza italiana o equiparata per legge;

maggiore età;

Idoneità fisica;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere esclusi dall’elettorato attivo;

Non essere stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego nella pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, produzione di documenti falsi o motivi disciplinari;

Non aver riportato condanne penali e non essere sottoposti a misure di prevenzione che impediscano i rapporti lavorativi con la PA;

Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i cittadini che vi sono sottoposti;

Adeguata conoscenza della lingua italiana (per candidati stranieri).

Come fare domanda di partecipazione

Per partecipare al concorso dei centri per l’impiego in Sicilia, ci sono diverse modalità:

AGRIGENTO

In presenza: scaricando il modulo all’indirizzo https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche-sociali-lavoro/dipartimento-lavoro-impiego-orientamento-servizi-attivita-formative e consegnarlo nel centro per l’impiego di proprio interesse nei giorni e negli orari di riferimento di seguito indicati

Agrigento: consegnare al Servizio VII Centro per l’Impiego di Agrigento, o nei Centri per l’Impiego di Bivona, Canicattì, Casteltermini, Licata, Menfi, Ribera e Sciacca in relazione alla propria residenza. Giorni: lunedì 29 luglio 2024 ore 9-13, martedì 30 luglio 2024 ore 9-13 e mercoledì 31 luglio 2024 ore 9-13 e 15-17.

Tramite PEC (personale): da lunedì 29 luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 (fino alle ore 23.59) per Agrigento.

CATANIA

Tramite PEC dalle ore 9 di giorno 29/07/2024 alle ore 14 del giorno 01/08/2024. per Catania,

SIRACUSA

Consegna (esclusivamente brevi manu, cioè di persona) a uno dei Centri per l’Impiego della provincia di Siracusa (Siracusa, Lentini, Noto, Augusta) nei giorni 23/07/2024 dalle 9 alle 13 e giorno 24/07/2024 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

Immagine di repertorio

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI