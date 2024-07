GUIDA | Concorsi militari e Forze Armate, tutti i requisiti: età, titolo di studio, fisico

Tutte le informazioni utili per chi desidera entrare nell'Esercito o nelle Forze Armate.

Concorsi militari per entrare nell’esercito e nelle Forze Armate: ecco tutti i requisiti – fisici, attitudinali e generali – per accedere alla carriera.

Concorsi militari e Forze Armate, i requisiti

Prima di tutto, è importante sapere che per accedere ai concorsi militari – a qualsiasi livello – è necessario possedere i requisiti generali di accesso a tutti i concorsi pubblici. Tra questi:

Cittadinanza italiana;

Idoneità fisica e attitudinale all’impiego;

Godimento dei diritti civili e politici;

Assenza di cause ostative all’impiego nella pubblica amministrazione e di misure cautelari che ostacolino il rapporto lavorativo con la PA;

Titolo di studio adeguato (spesso per i concorsi militari il requisito è l’assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di scuola superiore).

Nel caso dei concorsi militari, però, è necessario rispettare determinati requisiti in termini di età, fisico e anche preparazione/titoli di studio.

Qual è l’età massima per entrare nell’esercito

Il requisito dell’età è uno dei più importanti per quanto riguarda i concorsi militari, soprattutto quello per arruolarsi nell’esercito. In particolare, per quanto riguarda l’esercito, i limiti di età sono i seguenti (fonte Ministero della Difesa):

da 15 a 17 anni: per accesso alle Scuole Militari;

da 17 a 26 per i Marescialli (elevato a 28 per chi è già militare);

da 17 a 22 per l’Accademia Militare (elevato fino a tre anni per il servizio prestato per chi è già militare);

da 18 a 24 per i Volontari in Ferma Iniziale (VFI);

fino a 32 anni per concorrere per i Marescialli a Nomina Diretta;

fino a 35 anni per concorrere per gli Ufficiali a Nomina Diretta;

fino a 38 per gli Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata;

fino a 54 anni per gli Ufficiali della Riserva Selezionata.

Altri limiti di età

Per quanto riguarda altri concorsi militari/Forze di Polizia/Forze Armate, sono in vigore orientativamente i seguenti limiti d’età:

Arma dei carabinieri/Finanza/Marina/Esercito/Aeronautica Militare: per il ruolo di Ufficiale bisogna avere dai 17 ai 22 anni non compiuti;

bisogna avere dai 17 ai 22 anni non compiuti; Ruolo di Maresciallo : dai 17 ai 26 anni, in alcuni casi elevabile a 28 anni per chi ha prestato servizio militare;

: dai 17 ai 26 anni, in alcuni casi elevabile a 28 anni per chi ha prestato servizio militare; Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata (AUFP) : il limite è di 32 anni non compiuti per Arma dei Carabinieri e Finanza, 38 per Marina Militare, Esercito e Aeronautica Militare;

: il limite è di 32 anni non compiuti per Arma dei Carabinieri e Finanza, 38 per Marina Militare, Esercito e Aeronautica Militare; Allievo agente Polizia di Stato : età tra 18 anni e 26 anni non compiuti (elevabile per un massimo di 3 anni per chi ha prestato servizio militare);

: età tra 18 anni e 26 anni non compiuti (elevabile per un massimo di 3 anni per chi ha prestato servizio militare); Allievo agente Polizia Penitenziaria : età tra 18 anni e 28 anni non compiti (elevabile per un massimo di 3 anni per chi ha prestato servizio militare);

: età tra 18 anni e 28 anni non compiti (elevabile per un massimo di 3 anni per chi ha prestato servizio militare); Allievo finanziere : età compresa tra i 18 e i 24 anni non compiti, 26 per i volontari delle forze armate;

: età compresa tra i 18 e i 24 anni non compiti, 26 per i volontari delle forze armate; Volontario in Ferma Prefissata di un anno (VFP1): età tra 18 anni e 25 anni non compiuti;

(VFP1): età tra 18 anni e 25 anni non compiuti; Volontario in Ferma Prefissata di quattro anni (VFP4) : età compresa tra 18 anni e 30 anni non compiuti.

: età compresa tra 18 anni e 30 anni non compiuti. Allievo carabiniere : età tra 18 anni e 26 anni non compiuti (elevabile per un massimo di 3 anni per chi ha prestato servizio militare).

: età tra 18 anni e 26 anni non compiuti (elevabile per un massimo di 3 anni per chi ha prestato servizio militare). Vigili del fuoco : età compresa tra 18 anni e 26 anni non compiuti; limite a 37 anni per il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per i ruoli da Ispettore Antincendi e Vice direttori Logistico Gestionali bisogna avere tra i 18 e i 45 anni non compiuti.

: età compresa tra 18 anni e 26 anni non compiuti; limite a 37 anni per il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per i ruoli da Ispettore Antincendi e Vice direttori Logistico Gestionali bisogna avere tra i 18 e i 45 anni non compiuti. Commissario Polizia di Stato : 18-30 anni non compiuti;

: 18-30 anni non compiuti; Vice Ispettore di Polizia: 18-32 anni non compiuti.

Si invita sempre a leggere i bandi dei vari concorsi militari per accertarsi dei requisiti e dei limiti sia fisici che di età.

Titolo di studio

Per partecipare ai concorsi militari può essere richiesta anche solo la licenza media, anche se per la maggior parte prevedono il possesso almeno di un diploma (in genere conseguito o da conseguire nell’anno scolastico di riferimento). Alcuni gradi elevati prevedono il possesso di una laurea.

Che titolo di studio serve per fare il militare?

Di seguito un elenco di base con i titoli di studio che costituiscono requisito minimo per partecipare ai principali concorsi militari:

Licenza Media/Obbligo scolastico

Volontario in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) e quattro anni (VFP4);

Scuole Militari (in genere si chiede di frequentare il Secondo anno di Liceo Scientifico o V Ginnasio Liceo Classico. Altre scuole possono essere ammesse, ma dopo il superamento di esami integrativi).

Diploma di scuola superiore

Concorsi per ufficiale, maresciallo, allievo carabiniere/agente/finanziere;

Vigili del fuoco.

Laurea

Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata (AUFP);

Concorsi militari della Polizia di Stato per il grado di commissario e vice ispettore (serve laurea magistrale in ambito giuridico o economico);

Vigili del fuoco: ruoli da Ispettore Antincendi (Laurea in ingegneria o architettura o abilitazione) e Vice direttori Logistico Gestionali (laurea in ambito giuridico o economico).

Fisico e vista, i requisiti fondamentali

Sono tanti i requisiti fisici per entrare nell’esercito e partecipare ai vari concorsi militari. Di seguito elenchiamo quelli per l’accesso all’esercito come volontario VFP1:

Uomini

Percentuale di massa grassa tra il 7% e il 22%;

Massa magra metabolicamente attiva (massa magra) non inferiore al 40%;

Forza muscolare: non inferiore a 40 kg;

Donne

Percentuale di massa grassa tra il 12% e il 30%;

Massa magra metabolicamente attiva (massa magra) non inferiore al 28%;

Forza muscolare: non inferiore a 20 kg;



La legge numero 2 del 12 gennaio 2015 ha eliminato il requisito dell’altezza e quello relativo al BMI (indice di massa corporea), introducendo però dei parametri fisici che vengono verificati nel corso delle prove fisiche.

Chi ha gli occhiali può fare il militare?

Ciascun concorso prevede un visus naturale minimo. Lo standard richiesto nel corso della visita oculistica varia da concorso a concorso e in base al ruolo ricoperto e alla sollecitazione della vista in quel dato ruolo.

Per l’esercito (VFP1), per esempio, in genere è richiesta una funzionalità visiva uguale o superiore ai complessivi 16/10 (non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno), raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Quindi, in teoria, è possibile raggiungere il livello di vista previsto con una correzione, ma con limiti riportati in ciascun bando.

Il caso dei tatuaggi

Non possono partecipare ai concorsi militari coloro che abbiano un tatuaggio con contenuti osceni, con espliciti riferimenti sessuali, messaggi razzisti e discriminatori e/o offensivi nei confronti delle Istituzioni. Per tutti gli altri tatuaggi, l’ammissione o la non ammissione dipende da dove il tatuaggio è situato. Non è possibile avere tatuaggi su: testa (viso e collo), braccia, avambracci, polsi e mani, gambe. Tolleranza zero, invece, per i piercing.

Requisiti per Concorsi Militari, le prove fisiche

I concorsi militari prevedono delle prove fisiche, che si differenziano in base al ruolo e all’Ente di riferimento. Di seguito le prove generalmente previste per i vari gradi principali:

VFP1/VFP4 Esercito

Corsa Piana 2.000 metri (3.000 metri VFP4)

Piegamenti sulle braccia

Sollevamento ginocchia al petto

Trazioni alla sbarra (facoltative)

Marescialli Esercito

Corsa Piana 3.000 metri

Piegamenti sulle braccia

Sollevamento ginocchia al petto

Trazioni alla sbarra (facoltative)

Accademia Esercito

Corsa Piana 2.000 metri

Piegamenti sulle braccia

Sollevamento ginocchia al petto

Trazioni alla sbarra (facoltative)

Concorsi militari, le materie da studiare e le prove

La maggior parte dei concorsi militari ha una preselezione e le materie dipendono dal concorso, dal grado e dal ruolo a cui aspirano i candidati. Ecco alcune materie che normalmente vengono previste:

Algebra, geometria e trigonometria;

Cultura generale (storia e geografia in particolare);

Lingua italiana;

Informatica;

Inglese;

Logica;

struttura ordinativa dell’Esercito o delle Forze Armate di riferimento;

Costituzione.

Dopo le prove preselettive e scritte ci sono le prove fisiche e psico-attitudinali, nonché la visita medica per la verifica dei requisiti fisici.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Quando sono i prossimi concorsi militari? Le ultime notizie

Ecco alcune fonti utili per rimanere sempre aggiornati sui concorsi militari:

Gazzetta Ufficiale dei concorsi e sito Mininterno ;

; Sito Concorsi Difesa;

I vari portali delle Forze Armate;

Anche su QdS.it abbiamo una sezione Lavoro e Concorsi costantemente aggiornata, dove è possibile trovare anche concorsi militari e consigli utili per la preparazione.

Immagine di repertorio